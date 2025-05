Pronostico Benfica-Sporting CP, derby infinito: tanta voglia di rivincita

Benfica-Sporting CP è la finale dell’edizione 2024-25 della della Taça de Portugal e si gioca domenica alle 18:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

A distanza di soli quindici giorni dal confronto che ha di fatto indirizzato la Liga Portugal 2024-25 – torneo che ha visto trionfare lo Sporting per il secondo anno consecutivo – andrà in scena l’ennesimo Derby de Lisboa tra le squadre più blasonate della capitale lusitana, con il Benfica che avrà dunque modo di prendersi la rivincita ed archiviare la forte delusione.

In palio, sul campo neutro di Oeiras, c’è la Taça de Portugal, la coppa nazionale più prestigiosa. I biancoverdi sognano la “doppietta”, che oltre a permettergli di aggiungere un titolo in bacheca significherebbe regalare un ulteriore dispiacere agli odiati cugini; per i biancorossi invece è un modo per concludere la stagione – in realtà il Benfica a giugno sarà impegnato nel Mondiale per Club – con almeno un altro trofeo oltre alla Taça da Liga (Coppa di Lega), sollevata a gennaio proprio in faccia allo Sporting.

Lo scorso 10 maggio il Benfica – arrivato a pari punti con lo Sporting a 180 minuti dalla fine del torneo – non è riuscito a battere la squadra di Rui Borges per diventare poi padrone del proprio destino nell’ultimo turno: è finita 1-1, risultato che ha fatto comodo esclusivamente ai Leoes, rimasti davanti per il vantaggio negli scontri diretti. Una settimana fa lo Sporting ha completato l’opera battendo 2-0 il Vitoria Guimaraes, mentre il Benfica, ormai rassegnato, non è andato oltre un pari in casa del Braga.

Lo Sporting “saluta” Gyokeres

Non stupisce, quindi, che questa finale di Taça de Portugal abbia un significato diverso per le Aquile. Sono un po’ tutti in discussione, dal presidente Rui Costa all’allenatore Bruno Lage. E non si escludono “terremoti”.

Minore sarà invece la pressione per lo Sporting. I biancoverdi hanno vinto un titolo tutt’altro che scontato e lo hanno fatto in una stagione complicata, caratterizzata dall’improvviso addio di Ruben Amorim – andato via a novembre dopo il pagamento della clausola da parte del Manchester United – e da ben tre cambi di guida tecnica. La finale di coppa nazionale, infine, sarà verosimilmente l’ultima apparizione con questa maglia per il cannoniere svedese Viktor Gyokeres, autore di ben 45 reti complessive tra campionato e Champions League. Stanno già fioccando delle offerte monstre per questa vera e propria macchina da gol che certamente in estate lascerà il Portogallo (destinazione Premier League?).

Il pronostico

Sporting a caccia della cosiddetta ciliegina, per il Benfica invece vincere la Taça de Portugal sarebbe una sorta di consolazione dopo aver avuto la peggio nel serrato testa a testa con gli storici rivali in campionato. Sono tre i precedenti stagionali. In Liga de Portugal lo Sporting ha avuto la meglio 1-0 all’andata a dicembre, mentre il ritorno – come detto in precedenza – è terminato in pareggio (1-1). I due club di Lisbona si sono affrontati anche nella finale della Coppa di Lega: unico confronto stagionale vinto dal Benfica, ma solamente dopo i calci di rigore (1-1 nei tempi regolamentari). Ci sono buone possibilità di assistere ad una gara equilibrata anche stavolta ed al contempo poco prolifica. Il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a tre. Benfica voglioso di rivincita e dunque leggermente favorito per la vittoria finale in un derby che, come in Coppa di Lega, rischia di protrarsi oltre i canonici 90 minuti.

Le probabili formazioni di Benfica-Sporting CP

BENFICA (4-3-3): Trubin; Araújo, Antonio Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Florentino, Kokçu; Akturkoglu, Pavlidis, Schjelderup.

SPORTING CP (3-4-3): Rui Silva; Quaresma, Diomande, Inacio; Catamo, Morita, Debast, Araújo; Trincao, Gyökeres, Harder.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1