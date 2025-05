Pronostico Arminia Bielefeld-Stoccarda: favola senza lieto fine

Arminia Bielefeld-Stoccarda è la finale dell’edizione 2024-25 della Coppa di Germania e si gioca sabato alle 20:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per arrivare a giocare la finale ha dovuto eliminare quattro squadre della Bundesliga: Werder Brema, Friburgo, Union Berlino e persino il Bayer Leverkusen detentore della Coppa di Germania, fatto fuori contro ogni pronostico in semifinale. È una vera e propria “favola” quella dell’Arminia Bielefeld, club di terza divisione che si è spinto clamorosamente fino all’ultimo atto della seconda manifestazione più prestigiosa di Germania dopo la Bundesliga e che avrà dunque la possibilità di vincere un titolo e qualificarsi addirittura per la fase a girone unico della prossima Europa League.

Gli uomini di Michel Kniat, oltre a questa straordinaria impresa destinata a rimanere nella storia, hanno pure vinto il proprio campionato, venendo promossi in Zweite Liga, la cadetteria tedesca. La promozione non è mai stata realmente in discussione: l’Arminia ha chiuso davanti a tutti, inanellando una lunghissima serie di risultati positivi che prosegue senza soluzione di continuità dallo scorso 8 marzo.

Occasione imperdibile per lo Stoccarda

Da allora nessuna sconfitta per il club che detiene il maggior numero di promozioni in Bundesliga (ben otto), striscia impreziosita dallo storico successo sul Leverkusen, davvero impossibile da prevedere.

All’Olympiastadion di Berlino li attende lo Stoccarda, che ha la possibilità di tornare a sollevare un trofeo per la prima volta dal 2007: risale a dieci anni prima (1997) l’ultimo trionfo in questa manifestazione per gli Svevi. Vincere la coppa per i biancorossi significherebbe tanto: in campionato sono stati troppo altalenanti, chiudendo al nono posto e fuori da tutto. Battendo il Bielefeld nella capitale tedesca staccherebbero quindi il pass per l’Europa League, salvando una stagione che non ha regalato grosse soddisfazioni, ad esclusione della partecipazione alla Champions League. Per giungere a Berlino la formazione di Sebastian Hoeness ha dovuto sconfiggere Preussen Munster, Kaiserslautern, Jahn Regensburg e due club di Bundesliga, Augsburg e Lipsia, rispettivamente nei quarti ed in semifinale.

Come vedere Arminia Bielefeld-Stoccarda in diretta tv e streaming

La finale della Coppa di Germania 2024-25 tra Arminia Bielefeld e Stoccarda è in programma sabato alle 20:00 all’Olympiastadion di Berlino. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Over 1.5 2T” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Il pronostico

L’Arminia Bielefeld ha scritto una pagina di storia del calcio tedesco ma molto probabilmente la favola troverà il suo epilogo nella finale di Berlino. Non c’è alcun rischio, infatti, che lo Stoccarda prenda sottogamba la sfida, dal momento che vincendo la coppa si qualificherebbe anche per l’Europa League. Ci sono buone possibilità di assistere ad una gara da almeno tre gol complessivi: l’Arminia potrebbe tenere testa agli Svevi per un tempo per poi arrendersi dinanzi alla maggiore qualità dei biancorossi. Immaginiamo dunque una ripresa più prolifica rispetto alla prima frazione di gioco.

Le probabili formazioni di Arminia Bielefeld-Stoccarda

ARMINIA BIELEFELD (3-4-2-1): Kersken; Schneider, Russo, Großer; Hagman, Schreck, Corboz, Oppie; Sarenren Bazee, Wörl; Grodowski.

STOCCARDA (3-4-2-1): Nübel; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Vagnoman, Karazor, Millot, Mittelstädt; Leweling, Undav; Woltemade.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3