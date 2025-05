I pronostici di venerdì 23 maggio: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di venerdì 23 maggio, in campo Como-Inter e Napoli-Como: si decide lo Scudetto in Serie A ma si gioca anche in Spagna e altri campionati

I tifosi del Napoli dopo l’ultima giornata, giocata quasi tutta in contemporanea, hanno tirato un lungo sospiro di sollievo: gli azzurri, nonostante non siano andati al di là di due pareggi con Genoa e Parma nelle ultime due settimane, arrivano al gran finale con la consapevolezza di essere padroni del proprio destino. Scudetto vicinissimo, dunque, per la squadra di Antonio Conte, alla quale negli ultimi 90 minuti nella sfida con il Cagliari già salvo basterà fare lo stesso risultato dell’Inter, rimasta a -1 dopo il rocambolesco 2-2 con la Lazio, per laurearsi campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia.

La sensazione è che il Napoli sia arrivato a questo finale di stagione svuotato e poco lucido, come hanno ben raccontato le ultime uscite, pur avendo disputato molte meno partite rispetto all’Inter. La pressione in questo caso potrebbe giocare brutti scherzi – non mancano gli esempi del passato – ma viene difficile, in questo momento, ipotizzare un “suicidio sportivo” dei partenopei, ormai a un passo dal tricolore. Il Napoli con ogni probabilità farà suoi tre punti fondamentali, diventando campione per la seconda volta in tre anni. Tuttavia, non senza qualche brivido: non sarebbe una sorpresa, infatti, se i sardi – che non vincono al “Maradona” dal 2019 – riuscissero a segnare almeno una rete.

I pronostici sulle altre partite

L’Inter ha il dovere di crederci fino all’ultimo ma la sensazione è che l’esito di questa sfida dipenderà molto dall’andamento della gara di Napoli. Il Como, peraltro, finora ha reso le cose difficili a tutti, trovando paradossalmente maggiore continuità proprio una volta conquistata la salvezza aritmetica: nerazzurri favoriti in un match in cui anche i lariani, sempre a segno da febbraio in poi, troveranno con ogni probabilità la via del gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 1-3 + MULTIGOL OSPITE 2-4 in Como-Inter, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Napoli (in Napoli-Cagliari, Serie A , ore 20:45)

(in Napoli-Cagliari, ore 20:45) Aarau (in Aarau-Stade Nyonnais, Challenge League, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Napoli-Cagliari , Serie A , ore 20:45

, , ore 20:45 Aarau-Stade Nyonnais , Challenge League , ore 20:00

, , ore 20:00 Stade Lausanne-Ouchy-Vaduz, Challenge League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Neuchâtel Xamax-Wil , Challenge League , ore 20:00

, , ore 20:00 Como-Inter , Serie A , ore 20:45

, , ore 20:45 Betis-Valencia, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Como-Inter, Serie A, ore 20:45