I pronostici del weekend (24-25 maggio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ultima giornata di campionato in Serie A, Premier League e Liga e ci sono le finali di coppa in Francia e Germania

Dopo Bundesliga e Ligue 1, si chiudono questo weekend anche gli altri tre pricipali campionati europei di calcio: Serie A, Premier League e Liga. In palio ci sono ancora degli obiettivi, e andremo a selezionare quindi le squadre a cui servono i tre punti per qualche traguardo specifico.

Andiamo a caccia del bis con le vincenti dopo il 5 su 5 dello scorso weekend. In Serie A la Roma ancora in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League chiede strada al Torino privo di motivazioni. Nella Liga spagnola Espanyol e Leganes lottano per la salvezza con quest’ultima che dovrebbe ottenere una vittoria inutile contro il Valladolid già retrocesso. In Premier League in arrivo tre punti Champions per il Newcastle.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, oltre al fatto di essere partite di fine stagione, occhio a Bournemouth-Leicester, Southampton-Arsenal e Tottenham-Brighton di Premier League e Milan-Monza di Serie A.

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Athletic-Barcellona e Real Madrid-Real Sociedad di Liga, Liverpool-Crystal Palace, Wolverhampton-Brentford e Ipswich-West Ham di Premier League.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Bournemouth-Leicester, Premier League, domenica 17:00

• Southampton-Arsenal, Premier League, domenica 17:00

• Tottenham-Brighton, Premier League, domenica 17:00

• PSG-Reims, Coppa di Francia, sabato 21:00

• Milan-Monza, Serie A, sabato 20:45

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Newcastle (in Newcastle-Everton, Premier League, domenica 17:00)

• Rayo Vallecano (in Rayo Vallecano-Maiorca, Liga, sabato 21:00)

• Espanyol (in Espanyol-Las Palmas, Liga, sabato 18:30)

• Leganes (in Leganes-Valladolid, Liga, sabato 18:30)

• Roma (in Torino-Roma, Serie A, domenica 20:45)

Comparazione quota totale (gol + over): 36.22 GOLDBET ; 35.33 SNAI; 36.22 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

• Athletic-Barcellona, Liga, domenica 21:00

• Liverpool-Crystal Palace, Premier League, domenica 17:00

• Real Madrid-Real Sociedad, Liga, sabato 16:15

• Wolverhampton-Brentford, Premier League, domenica 17:00

• Ipswich-West Ham, Premier League, domenica 17:00