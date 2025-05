Roland Garros al via: come vedere Sinner (e non solo) quasi gratis

C’è qualcosa che devi assolutamente sapere se vuoi gustarti il Roland Garros in diretta e on demand: potrai farlo praticamente a costo zero, o quasi.

Il modo in cui si sono conclusi gli Internazionali d’Italia, diciamoci la verità, ci ha lasciato l’amaro in bocca. Non perché si pretendesse da Jannik Sinner che vincesse nientepopodimeno che un Masters 1000 dopo 3 mesi di stop, ma perché l’idea che trionfasse a Roma, in seguito ad un periodo tanto difficile, era quanto meno suggestiva.

Il gigante Carlos Alcaraz, però, che sembra sempre più a suo agio sulla terra battuta, ha mandato in fumo i nostri sogni, ma tant’è. Il bello del tennis, in fin dei conti, è che la rivincita e il riscatto sono sempre, potenzialmente, dietro l’angolo. Il numero 1 del mondo potrebbe dunque rifarsi molto presto, in teoria. Chissà, magari già in occasione dell’ormai imminente Roland Garros, sebbene il favorito, non fosse altro per gli strabilianti risultati da lui collezionati sulla superficie rossa, resti ovviamente il fenomeno di Murcia.

Se c’è una cosa che il tennis ci ha insegnato, tuttavia, è che non bisogna mai dare niente per scontato. E che, di conseguenza, tutto potrebbe succedere, al di là delle Alpi. Il che rappresenta, senza ombra di dubbio, un ulteriore motivo per cui non ci si dovrebbe perdere un solo istante dello Slam, il secondo dell’anno, che sta finalmente per entrare nel vivo.

Il Roland Garros in diretta e on demand a un prezzo piccolissimo

Se ti stai chiedendo, quindi, come vedere Sinner e non solo in diretta al Roland Garros, sei decisamente nel posto giusto. Soprattutto se non eri ancora a conoscenza del fatto che potrai farlo praticamente gratis.

Sì, hai capito bene. I diritti per trasmettere lo Slam d’Oltralpe nel Vecchio Continente appartengono, dal 2022 e per altri 2 anni ancora, a Discovery, leader mondiale nel real life entertainment. In virtù dell’accordo che l’emittente ha stipulato 3 anni fa con la federazione francese di tennis, dunque, continuerà a trasmettere le gare del Roland Garros fino al 2027. E la buona notizia, al di là di questo, è che Discovery+ ha ben pensato, come già fatto in passato, di offrire un’occasione irripetibile ai tennissofili del Bel Paese.

Gli spettatori potranno sottoscrivere il piano Intrattenimento + Sport al prezzo, davvero esiguo, di 7,99 euro al mese. Si potranno godere il grande tennis in diretta e on demand per tutta la durata del Major parigino, per poi disattivare – a meno che l’ampissima offerta del canale non li persuada del contrario – l’abbonamento nel momento in cui il sipario sarà calato sullo stadio Philippe-Chatrier. Uno Slam da sogno ad un prezzo piccolissimo: what else?