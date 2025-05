Pronostico PSG-Reims, altro trofeo in arrivo: finale senza storia

PSG-Reims è la finale dell’edizione 2024-25 della Coppa di Francia e si gioca sabato alle 21:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il PSG punta a mettere un altro tassello al proprio posto in uno dei finali di stagione più importanti e decisivi della sua storia. Per ingannare la trepidante attesa in vista della finale di Champions League, in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera contro l’Inter, i parigini cercheranno di assicurarsi un altro titolo, in questo caso la Coppa di Francia: l’obiettivo è fare la cosiddetta “doppietta”, sognando uno storico Triplete.

La squadra di Luis Enrique ha vinto (anzi, dominato) la Ligue 1 con una facilità irrisoria, dimostrando di essere almeno due spanne sopra le altre potenziali contender come Marsiglia o Monaco, che hanno chiuso rispettivamente a -19 e a -23 dai pluricampioni di Francia. Troppo ampio il divario nei confronti di un club che quest’anno, pur avendo perso la stella Mbappé, è cresciuto sotto tutti i punti di vista grazie ad un gruppo coeso e ad un’identità di gioco ben definita, un contesto perfetto oltretutto per valorizzare i giovani talenti (Barcola, Doué). Non è un caso che il PSG abbia fatto strada anche in Europa dove nonostante i nomi altisonanti nelle ultime stagioni aveva collezionato solamente flop. In Coppa di Francia i capitolini hanno avuto pure una buona dose di fortuna, incontrando nel percorso un solo club di Ligue 1, il Lens, battuto ai rigori nei sedicesimi. Poi esclusivamente squadre di categorie inferiori: Espaly, Le Mans, Stade Briochin e Dunkerque.

Reims, benedetti rigori

L’avversario nella finale dello Stade de France è il Reims, arrivato a sorpresa a giocare l’ultimo atto nonostante una stagione tribolatissima: tutt’ora i biancorossi rischiano una clamorosa retrocessione, essendo arrivati terzultimi in campionato e costretti a disputare lo spareggio con la terza classificata della Ligue 1, il Metz.

In Coppa di Francia sono arrivate le uniche soddisfazioni per il Reims, che sogna il primo titolo dal lontano 1962. Il Reims, dopo aver eliminato l’Association Still Mutzig, l’ha spuntata per tre volte di fila ai calci di rigore contro Monaco, Bourgoin e Angers, prima di imporsi sul Cannes (1-2) in semifinale. L’allenatore Samba Diawara darà verosimilmente priorità al playout con il Metz, facendo riposare chi ha speso tanto in settimana in vista del ritorno. Farà qualche valutazione anche Luis Enrique: in porta Safonov potrebbe rilevare Donnarumma, mentre in attacco chiede spazio Gonçalo Ramos, capocannoniere della competizione con 5 gol.

Come vedere PSG-Reims in diretta tv e in streaming

La sfida PSG-Reims, in programma sabato alle 21:00 allo Stade de France di Parigi, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il Reims non batte il PSG dal 2019 ma nel campionato che si è appena concluso è stata una delle tre squadre insieme a Nizza e Nantes ad evitare la sconfitta con i parigini. Il problema, per i biancorossi, è che la finale di Coppa di Francia è capitata a cavallo tra le due delicatissime sfide dello spareggio promozione-retrocessione con il Metz, che toglierà inevitabilmente parecchie energie fisiche e nervose. Ipotizziamo dunque un successo abbastanza netto da parte del PSG: i gol complessivi potrebbero essere più di tre.

Le probabili formazioni di PSG-Reims

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

REIMS (5-4-1): Diouf; Sekine, Gbane, Okumu, Kipré, Akieme; Ito, Am. Koné, Atangana, Nakamura; Siebatcheu.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1