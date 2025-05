Pronostico Napoli-Cagliari, tricolore a un passo: imbattuto dal 2019

Napoli-Cagliari è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I tifosi del Napoli dopo l’ultima giornata, giocata quasi tutta in contemporanea, hanno tirato un lungo sospiro di sollievo: gli azzurri, nonostante non siano andati al di là di due pareggi con Genoa e Parma nelle ultime due settimane, arrivano al gran finale con la consapevolezza di essere padroni del proprio destino. Scudetto vicinissimo, dunque, per la squadra di Antonio Conte, alla quale negli ultimi 90 minuti nella sfida con il Cagliari già salvo basterà fare lo stesso risultato dell’Inter, rimasta a -1 dopo il rocambolesco 2-2 con la Lazio, per laurearsi campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia.

Tutto è nelle mani dei partenopei, che apriranno il programma della trentottesima giornata proprio insieme ai nerazzurri, impegnati contemporaneamente a Como. In un “Maradona” traboccante, che sarà quasi certamente tutto esaurito e pronto ad esplodere di gioia, servirà però un Napoli diverso rispetto a quello delle ultime due uscite, più incisivo e determinato: un altro passo falso, stavolta, potrebbe costare carissimo. Molto dipenderà anche da come si presenteranno i sardi, che hanno appena festeggiato la salvezza aritmetica grazie al rotondo 3-0 rifilato al Venezia nello scontro diretto: la squadra di Davide Nicola, malgrado un girone di ritorno tribolato e tutt’altro che lineare, è riuscita ad arrivare a quota 36 punti, cinque in più della terzultima.

Napoli-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Conte non sarà in panchina perché squalificato: il tecnico salentino spera di riavere Buongiorno e Lobotka ma è alquanto improbabile che i due possano partire titolari. Confermato il 4-4-2 con Lukaku e Raspadori coppia d’attacco e Gilmour in regia al posto dello slovacco. Assente il solo Juan Jesus.

Dall’altro lato Nicola dovrebbe schierare una formazione comuqnue competitiva nonostante il campionato del Cagliari sia praticamente terminato con una giornata d’anticipo. Gli unici indisponibili sono Coman e probabilmente Luvumbo, uscito acciaccato dalla sfida con il Venezia. In attacco giocheranno Piccoli e Gaetano.

Come vedere Napoli-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Cagliari, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.30 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La sensazione è che il Napoli sia arrivato a questo finale di stagione svuotato e poco lucido, come hanno ben raccontato le ultime uscite, pur avendo disputato molte meno partite rispetto all’Inter. La pressione in questo caso potrebbe giocare brutti scherzi – non mancano gli esempi del passato – ma viene difficile, in questo momento, ipotizzare un “suicidio sportivo” dei partenopei, ormai a un passo dal tricolore. Il Napoli con ogni probabilità farà suoi tre punti fondamentali, diventando campione per la seconda volta in tre anni. Tuttavia, non senza qualche brivido: non sarebbe una sorpresa, infatti, se i sardi – che non vincono al “Maradona” dal 2019 – riuscissero a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Zambo Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Gaetano, Piccoli.

Napoli-Cagliari: chi vince? Napoli

Pareggio

Cagliari View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1