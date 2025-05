Pronostico Getafe-Celta Vigo: il tecnico saluta con una sconfitta

Getafe-Celta Vigo è una gara della trentottesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

La vittoria in trasferta sul campo del Maiorca, arrivata dopo una serie di cinque, pesantissime, sconfitte di fila, ha permesso al Getafe di raggiungere la permanenza nella Liga con un turno d’anticipo. Obiettivo raggiunto per Bordalas, il tecnico dei padroni di casa, che sabato sera potrebbe anche salutare: secondo le informazioni riportate dai media spagnoli, infatti, sarebbe entrato nel mirino del Siviglia.

Un saluto con una sconfitta. Sì, perché il Celta Vigo ha assolutamente bisogno di una vittoria, sabato sera, per essere sicuro e senza guardare i risultati degli altri campi, di prendersi una qualificazione alla prossima Europa League che sarebbe un risultato importante. Troppo importante, perché permetterebbe di guardare con molto interesse alle scelte future di mercato visti gli introiti che la seconda competizione europea regala.

Una qualificazione europea che manca dalla stagione 2016-2017, una vita fa. E questo dimostra il grandissimo lavoro che è stato fatto da quelle parti. E sarebbe un peccato, quando mancano 90minuti alla fine di tutto, non raccogliere i frutti di tutto questo. Quindi sì, la vittoria esterna ci pare sicura, certa. E meritata anche alla fine per quello che s’è visto.

Come vedere Getafe-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Celta Vigo, gara valida per la trentottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00 Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Getafe salvo e Celta Vigo in Europa. Sarà un sabato sera che tutti conoscono questo. Sì, perché non può realmente finire in un modo diverso questa gara che regalerà, alla formazione ospite, una qualificazione europea quasi dieci anni dopo.

Le probabili formazioni di Getafe-Celta Vigo

GETAFE (4-4-2): Soria; Nyom, Duarte, Alderete, Rico; Iglesias, Arambarri, Milla, Uche; Terrats, Mayoral.

CELTA VIGO (3-4-2-1): Guaita; Rodriguez, Lago, Alonso; Mingueza, Moriba, Beltran, Ristic; Lopez, Swedberg; Duran.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2