Pronostico Cremonese-Juve Stabia: il ribaltone è servito

Cremonese-Juve Stabia è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B e si gioca domenica alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sembrava fatta. Poi la rete di Johnsen, dopo il rigore sbagliato da De Luca, ha rimesso in piedi la Cremonese che ora, in casa, spera nel ribaltone che vorrebbe dire andare a prendersi la finale playoff quasi sicuramente contro lo Spezia che ha vinto in trasferta a Catanzaro.

Una partita dai due volti, quella giocata in Campania. Un po’ a favore dei padroni di casa il primo tempo, reazione invece dopo aver preso il secondo gol nella ripresa dei lombardi. Il possesso palla della truppa di Stroppa (chiuso al 58%) non è servito ad evitare la sconfitta. Ma ha aiuto, soprattutto nella parte finale della sfida, non solo a cercare il pareggio ma anche ad evitare che la Juve Stabia potesse, di nuovo, andare avanti di due reti. E questo ovviamente avrebbe messo in difficoltà l’intera squadra.

Ora, il fatto che la Cremonese durante la stagione regolare abbia chiuso, comunque, davanti ai campani, qualcosa vorrà pur dire. E cosa dice? Dice che la truppa di Stroppa può sicuramente cercare il ribaltone. Basta vincere uno a zero per andare avanti e magari sfruttare di più i calci di fermo. Sono stati cinque i calci d’angolo battuti, sono state due le grandi occasioni create durante il match. Sarà invece una partita attendista, per forza di cose, quella degli ospiti. E non essendo abituati a questo – la Juve Stabia ha sempre fatto un calcio propositivo – allora si potrebbe pagare qualcosa. Detto questo, crediamo fortemente in una vittoria dei padroni di casa. E con una finale vicinissima. La Cremonese, vuoi o non vuoi, è comunque riuscita a limitare i danni.

Come vedere Cremonese-Juve Stabia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cremonese-Juve Stabia, in programma domenica alle 17:15, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Catanzaro e Spezia anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

La vittoria della Cremonese è quotata 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Cremonese vincente. Senza dubbi. La squadra di casa si prenderà la finale contro lo Spezia – quasi sicuramente – ribaltando il 2-1 dell’andata. Sfida che dovrebbe vedere, inoltre, solamente la formazione di Stroppa andare a segno. In casa ha una delle migliori difese del campionato. E quindi basterà mantenere il trend per rispedire al mittente una Juve Stabia che ha già fatto tantissimo, spingendosi oltre ogni pronostico, in questa stagione.

Le probabili formazioni di Cremonese-Juve Stabia

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Dentello Azzi; Johnsen, De Luca.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani, Pierobon, Mosti, Andreoni; Piscopo; Adorante, Candellone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0