I pronostici di giovedì 22 maggio: Bundesliga, Eredivisie e altri campionati

I pronostici di giovedì 22 maggio, c’è lo spareggio di Bundesliga, i playoff di Eredivisie, la Saudi Pro League e altri campionati

In Bundesliga ed Eredivisie è tempo di spareggi e playoff.

Per restare in Bundesliga, conquistata per la prima volta nella sua storia due anni fa, l’Heidenheim dovrà avere la meglio sull’Elversberg, terzo classificato nel campionato cadetto, nello spareggio promozione-retrocessione del massimo campionato tedesco. Il format è sempre quello: andata in casa della squadra di Bundesliga e ritorno in quella della Zweite; in caso di parità dopo i 180 minuti supplementari e rigori, senza più la regola dei gol in trasferta, abolita ormai qualche anno fa.

Per l’andata dello spareggio con l’Elversberg stuzzica il segno “Gol”, assai probabile data la prolificità degli ospiti, che nel campionato cadetto hanno segnato con una certa costanza: almeno una rete per parte.

I pronostici sulle altre partite

Nel campionato che si è appena concluso l’AZ Alkmaar è arrivato soltanto quinto e non è riuscito a staccare il pass diretto per una delle tre competizioni europee. In Eredivisie esiste però una sorta di paracadute: i playoff di qualificazione alla Conference League, che di solito coinvolgono le 4 squadre che si sono classificate dal quinto all’ottavo posto e che non hanno già raggiunto l’Europa attraverso la vittoria della coppa nazionale.

Tra le due partite in programma oggi l’AZ e il Twente partono favorite per la vittoria contro Heerenveen e NEC. Nella Saudi Pro League invece l’Al Akhdood penultimo ha solo la vittoria a disposizione per restare in corsa per la salvezza: contro l’Al Raed fanalino di coda e già retrocesso tre punti non perdere per strada.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Al Ahli-Al Ettifaq, Saudi Pro League, ore 20:00

Vincenti

AZ (in AZ-Heerenveen, Eredivisie, ore 18:45)

(in AZ-Heerenveen, ore 18:45) Twente (in Twente-NEC, Eredivisie, ore 21:00)

(in Twente-NEC, ore 21:00) Al Akhdood (in Al Akhdood-Al Raed, Saudi Pro League, ore 18:05)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Damac-Al Fateh , Saudi Pro League , ore 18:15

, , ore 18:15 AZ-Heerenveen , Eredivisie , ore 18:45

, , ore 18:45 Al Ahli-Al Ettifaq, Saudi Pro League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Grasshopper-San Gallo , Super League Svizzera , ore 20:30

, , ore 20:30 Yverdon Sport-Zurigo , Super League Svizzera , ore 20:30

, , ore 20:30 Heidenheim-Elversberg, Bundesliga, ore 20:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 13.95 GOLDBET ; 13.88 SNAI; 13.95 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Twente-NEC, Eredivisie, ore 21:00