Pronostico Real Madrid-Real Sociedad: un saluto da brividi

Ci si aspetta un saluto da brividi al Bernabeu per Carlo Ancelotti che, dal 26 maggio, sarà ufficialmente l’allenatore del Brasile. Un’ultima gara in casa, da vincere, contro la Real Sociedad, prima di prendere un aereo e andare dall’altra parte del mondo per sedersi sulla panchina della squadra più affascinante del mondo.

Zero trofei, in questa stagione per i Blancos, che si apprestano ad andare negli Stati Uniti con Xabi Alonso in panchina. Sì, è vero che sono arrivate la Supercoppa e la Coppa Intercontinentale, ma diciamo che dopo l’arrivo di Mbappé, tra gli altri, nessuno si aspettava di chiudere alle spalle del Barcellona in Liga e uscire così presto dalla Champions. E sicuramente questo ha accelerato l’addio di Ancelotti. Un addio che, dall’altro lato, potrebbe anche riguardare Alguacil. Anche lui, il tecnico della Real Sociedad, sembra essere arrivato alla fine di un ciclo. Chissà, magari non è così, ma i baschi di partite importanti quest’anno ne hanno giocate poche e la classifica riflette appunto questo.

Niente qualificazioni alle coppe europee del prossimo anno nonostante ce ne siano ben 8 che sono andate, o che ci andranno, la prossima stagione. E questo è un elemento da tenere sotto osservazione per valutare il lavoro di un allenatore che ha sì fatto crescere tanto questa squadra, ma che si appresta, forse, anche lui a salutare.

Non vi abbiamo parlato per niente del pronostico, ma è evidente che Ancelotti si aspetti una vittoria da parte dei suoi uomini in questo match per salutare nel migliore dei modi. E così sarà, in una gara da molti gol – almeno tre – e da almeno anche da una rete per squadra. La difesa è stato il punto debole del Madrid quest’anno.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Valverde, Ramon, Vallejo, Garcia; Guler, Modric, Tchouameni, Bellingham; Endrick, Mbappé.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traore, Elustondo, Zubeldia, Lopez; Mendez, Marin, Zubimendi, Barenetxhea; Kubo, Oyazarbal.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1