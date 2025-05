Pronostico Leganes-Valladolid: a braccetto in Segunda

Leganes-Valladolid è una gara della trentottesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Retrocesso da un pezzo in Segunda Division, con il peggior attacco e la peggior difesa del campionato, il Valladolid si appresta a vivere quest’ultima giornata del campionato spagnolo sapendo di aver fatto peggio di quanto ci si aspettasse all’inizio della stagione.

Non c’è mai stata, la reale possibilità, che gli ospiti potessero riuscire a uscire fuori da una situazione di classifica che sin da subito si è delineata. E questo ha portato a moltissime contestazioni nel corso dell’anno. Detto questo, il Leganes, sa benissimo che vincere non basta per la salvezza: i padroni di casa, infatti, sono terz’ultimi e quindi adesso in Segunda. Dovrebbero, per festeggiare, prendersi i tre punti e sperare che l’Espanyol, in casa, non vinca contro il Las Palmas che è già retrocesso. Le speranze, quindi, sono ridotte al lumicino, se mai ce ne sono, ma è evidente che non ci debbano essere comunque rammarichi alla fine di questi novanta minuti. Vincere e sperare, l’unica cosa possibile.

Da un lato una squadra che deve vincere. Dall’altro una formazione che spera, dopo due partite senza segnare di fila, almeno di fare un gol per salutare con un pizzico di dignità la Liga. Quindi, è evidente che la partita possa finire senza dubbio con una vittoria del Leganes dentro un match da almeno tre reti complessive e da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Leganes-Valladolid

LEGANES (4-4-2): Dmitrovic; Altimira, Saenz, Nastasic, Hernandez; Raba, Cisse, Tapia, Cruz; Garcia, Munir El Haddadi.

VALLADOLID (4-4-2): Hein; Candela, Nikitscher, Ozkacar; Anuar, Martin, Amallah, Aznou; Moreno, Moro, Latasa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1