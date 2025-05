Pronostico Espanyol-Las Palmas: salvezza all’ultima giornata

Espanyol-Las Palmas è una gara della trentottesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Modo migliore, per cercare la salvezza, e centrarla, non c’era: l’Espanyol, sopra due punti rispetto alla zona retrocessione, ospita un Las Palmas che invece è già certo del proprio destino. Vale a dire quello della retrocessione.

Une vera e propria fortuna per i padroni di casa che hanno disputato un’annata difficile, incredibile. Una di quelle che si devono presto mettere nel dimenticatoio e soprattutto non ripetere. Ma la fortuna arriva in soccorso dei catalani, che si prenderanno senza dubbio i tre punti e che quindi, davanti ai propri tifosi, festeggeranno l’obiettivo raggiunto. Non ci possono essere davvero altre discussioni su questa partita, indirizzata sin dall’inizio della settimana.

Una vittoria che arriverà dopo un pesantissimo ruolino di cinque sconfitte di fila. Sì, perché più di un mese fa, l’Espanyol, sembrava davvero salvo. Ma chissà che cosa è successo per non vincere più anche contro squadre abbordabili. Con la macchia, inoltre, ed è già successo due volte nel corso degli ultimi anni, della vittoria dello scudetto del Barcellona in casa propria. Sì, è andato quasi tutto storto ma adesso è arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo.

Come vedere Espanyol-Las Palmas in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Las Palmas, gara valida per la trentottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Espanyol è quotata 1.32 su Goldbet e Lottomatica e 1.32 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.10 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Senza possibilità, minima, che le cose possano andare in maniera diversa, l’Espanyol si prenderà una vittoria importante per il proprio cammino dentro un match che si potrebbe anche chiudere con un classico uno a zero. Che farebbe felici i padroni di casa, e che renderebbe meno amara la sconfitta per gli ospiti.

Le probabili formazioni di Espanyol-Las Palmas

ESPANYOL (4-2-3-1): Garcia; El Hilali, Kumbulla, Calero, Romero; Gonzalez, Lozano; Roca, Exsposito, Puado; Fernandez Jaen.

LAS PALMAS (4-4-2): Horkas; Viti, Herzog, McKenna, Munoz; Marvin, Loiodice, Essugo, Moleiro; Fuster, McBurnie.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0