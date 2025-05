Pronostico Betis-Valencia: la testa è alla finale

Betis-Valencia è una gara della trentottesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Betis sicuramente in Europa League il prossimo anno, forte del sesto posto conquistato già in Liga. Valencia che invece, dopo aver accarezzato per diverso tempo la possibilità di tornare in Europa dopo molteplici stagioni, nell’ultima parte di annata non ha avuto la forza per andare a prendersi una qualificazione.

Chiudono venerdì sera le due squadre, un anticipo dovuto ovviamente alla finale che la prossima settimana la squadra di Pellegrini giocherà contro il Chelsea. Quella di Conference League dopo aver eliminato la Fiorentina. E quindi, ovviamente, il pensiero sarà rivolto a quello che è un appuntamento importante, decisivo, un appuntamento che potrebbe cambiare la storia della stagione. Ovvio che il tecnico cileno metterà profondamente mano alla rosa mandando in campo quei giocatori che non saranno nell’undici titolare contro la formazione di Enzo Maresca. E quindi, di questa situazione, il Valencia ne potrebbe approfittare, e ne approfitterà, per chiudere nel migliore dei modi la propria annata. Con una bella vittoria.

E’ veramente impossibile, pensare, che questa partita possa finire in maniera diversa di una vittoria esterna. E anche giustamente, oseremmo dire noi. L’ultimo atto dell’annata in casa andalusa viene visto come un intralcio, e nemmeno come un allenamento. Tutti sono focalizzati alla prossima settimana. E gli ospiti ringrazieranno.

Come vedere Betis-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Valencia, gara valida per la trentottesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00.

Il pronostico

La vittoria esterna – in una gara, comunque, da almeno una rete per squadra – non è in discussione. Il pensiero del Betis è alla finale. Quello del Valencia è invece al match per chiudere l’anno con una vittoria. Alla fine, comunque, saranno tutti felici.

Le probabili formazioni di Betis-Valencia

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Ruibal, Natan, Mendy, Perraud; Altimira, Cardoso; Fornals, Lo Celso, Ezzlazouli; Bakambu.

VALENCIA (4-4-2): Mamardshavili; Mosquera, Tarrega, Diakhaby, Gaya; Rioja, Guerra, Barrenechea, Lopez; Sadiq, Almeida.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1