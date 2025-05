Pronostico Al Ahli-Al-Ettifaq: l’ultima gioia dell’anno

Al Ahli-Al-Ettifaq è valida per la trentatreesima giornata del massimo campionato saudita: formazioni e pronostico

Stagione chiusa con un paio di turni d’anticipo per le due squadre che si affronteranno giovedì sera: Al Ahli e Al-Ettifaq, da chiedere, non hanno più nulla. Se non cercare qualche vittoria che darebbe qualche soddisfazione finale.

Soprattutto per quanto riguarda i padroni di casa la stagione è stata sicuramente al di sotto rispetto a quelle che erano le aspettative. Una stagione iniziata male che poi è continuata senza grossi scossoni. Almeno in campionato ovviamente, visto che poi è arrivata la clamorosa vittoria nella Champions League asiatica dopo aver eliminato l’Ah Hilal in semifinale e trovando poi il Kawasaki in finale per un ultimo atto davvero semplice sulla carta e poi reso semplice anche in campo. Quindi, da quel momento in poi, per Firmino e compagni è tutto finito. Il sogno è diventato realtà e siccome in campionato le cose erano andate già così, è arrivata la voglia di non forzare troppo.

Ovvio che, nell’ultima gara interna del campionato, l’obiettivo è quello di vincere e salutare in maniera dignitosa il proprio pubblico. E crediamo che l’Al Ahli, ovviamente, ci possa riuscire anche senza particolari problemi. Andando, poi, a guardare gli scontri diretti tra queste due formazioni, è evidente ci sia una disparità. Certo, nelle ultime cinque partite giocate contro l’Al-Ettifaq ha vinto solo due volte, ma in quella che ci interessa di più, vale a dire quella giocata quest’anno, è arrivata una vittoria esterna.

Come vedere Al Ahli-Al-Ettifaqin diretta tv e in streaming

Al Ahli-Al-Ettifaq, in programma giovedì alle 20:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione della massima competizione asiatica per club o non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Ultima in casa con vittoria. Ultima in casa con una soddisfazione ai propri tifosi contro una squadra che non ha nulla da chiedere. L’Al Ahli saluterà così, prendendosi tre punti che di valore hanno ben poco ma che faranno sorridere tutti. Match da almeno tre reti complessive. E anche da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Al Ahli-Al-Ettifaq

AL AHLI (4-2-3-1): Al Sanbi; Majrashi, Demiral, Ibanez, Dams; Alexsander, Veiga; Mahrez, Al Buraikan, Al Johani; Toney.

AL-ETTIFAQ (4-2-3-1): Rodak; Abdulrahamn, Khateeb, Madu, Al Otaibi; Escobar, Medran; Vitinho, Wijnaldum, Gray; Radif.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1