I pronostici di mercoledì 21 maggio: finale Europa League, Serie B e altri campionati

I pronostici di mercoledì 21 maggio, c’è la finale di Europa League Tottenham-Manchester United, la Serie B e altri campionati

Per la seconda volta nella storia di questa competizione saranno due squadre inglesi a contendersi il trofeo. A Bilbao, in terra basca, si ritrovano di fronte Tottenham e Manchester United, “derby d’oltremanica” come nelle edizioni 1971-72 – la prima dell’allora Coppa Uefa, antenata dell’odierna Europa League – e 2018-19. Gli Spurs vanno a caccia della loro prima affermazione continentale dal lontanissimo 1984 ma sarebbe il primo trofeo da tempo immemore (il club londinese non ne alza uno addirittura dal 2008, ben 17 anni di astinenza).

I Red Devils invece sperano di rivivere le stesse emozioni del 2017, quando con José Mourinho in panchina, in Svezia, ebbero la meglio sull’Ajax mettendo in bacheca la loro prima Europa League/Coppa Uefa.

La sensazione è che si assisterà ad una finale combattuta e dal pronostico apertissimo, vista l’imprevedibilità delle due compagini, costrette a vincere per rendere più accettabile un’annata da incubo. I precedenti stagionali, tutti vinti dagli Spurs, sono da prendere con le pinze. Non possono essere sottovalutati, ma in coppa gli uomini di Amorim sono stati più continui, come dimostra il fatto che siano ancora imbattuti (zero sconfitte tra fase a girone unico e fase ad eliminazione diretta): l’esperienza, in gare del genere, conta eccome. Leggera preferenza United, dunque, in una finale in cui probabilmente andranno a segno entrambe.

I pronostici sulle altre partite

Si gioca anche l’andata delle semifinali playoff di Serie B: in campo Catanzaro-Spezia e Juve Stabia-Cremonese, finita col segno “gol” in tutti e due i precedenti stagionali. In Serie C invece c’è il ritorno dei quarti di finale: attese la vittorie di Pescara e Ternana contro Vis Pesaro e Giana Erminio.

Ci sono altre partite di Saudi Pro League, con gli over in arrivo di Al Nassr e Al Hilal.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Pescara-Vis Pesaro, Serie C, ore 20:00

Vincenti

Al Nassr (in Al Nassr-Al Khaleej, Saudi Pro League, ore 18:00)

(in Al Nassr-Al Khaleej, ore 18:00) Al Hilal (in Al Wehda-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Wehda-Al Hilal, ore 20:00) Ternana (in Ternana-Giana Erminio, Serie C, ore 20:00)

(in Ternana-Giana Erminio, ore 20:00) Manchester United o pareggio (in Tottenham-Manchester United, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Nassr-Al Khaleej , Saudi Pro League , ore 18:00

, , ore 18:00 Al Wehda-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Tottenham-Manchester United , Europa League , ore 21:00

, , ore 21:00 Juve Stabia-Cremonese , Serie B , ore 20:30

, , ore 20:30 Audace Cerignola-Atalanta U23, Serie C, ore 20:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.41 GOLDBET ; 9.28 SNAI; 9.41 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Catanzaro-Spezia, Serie B, ore 20:30