Atp Amburgo e Ginevra, i pronostici di mercoledì 21 maggio

Tennis, ecco quali tennisti scenderanno in campo oggi, mercoledì 21 maggio, sulla terra battuta di Amburgo e su quella di Ginevra.

La buona notizia è che Flavio Cobolli ha trovato ad Amburgo ciò che non aveva trovato, invece, a Roma: la chiave per vincere. Il tennista azzurro è riuscito ad imporsi in rimonta sull’ucraino Vitaliy Sachko e la sua avventura tedesca può dunque, ufficialmente, proseguire. Ma non avrà vita facile, il nostro portacolori, considerando che molti degli aspiranti al “trono” del Bitpanda Hamburg Open sono parecchio agguerriti e disposti a tutto pur di arrivare al Roland Garros con qualche punto in più in tasca.

Oggi scenderà in campo Luciano Darderi, che affronterà Brandon Nakashima in un match che potrebbe essere combattuto, ma nel quale parte da grande favorito per via della sua esperienza sulla terra battuta. Stesso discorso per Francisco Cerundolo, che sul rosso di Amburgo non dovrebbe avere troppi problemi: anche il suo avversario Jiri Lehecka è a suo agio sulla terra battuta, ma il suo stile di gioco non è efficace tanto quanto quello dello specialista argentino.

A battersi per il titolo e per il montepremi in palio ci sarà, ancora, la testa di serie Andrey Rublev, chiamato a confrontarsi con il giovane tedesco Justin Engel. Avrà il pubblico dalla sua, ma il tennista russa è in forma smagliante e, se concentrato, vincerà questo match a mani basse. Parte favorito anche Alexander Zverev, che sfiderà Alexandre Muller; un avversario solido, sì, ma teoricamente non in grado di reggere il ritmo e la potenza del numero 3 del mondo.

I vincenti delle partite di Ginevra

Il grande tennis andrà in scena anche a Ginevra, dove i tennisti che hanno conquistato un posto nel main draw si contendono 500 punti e un discreto montepremi.

Oggi debutterà Novak Djokovic, che dovrà confrontarsi con Marton Fucsovics. Pur non essendo al top, Nole resta uno dei giocatori più talentuosi al mondo: sulla terra battuta ha sempre dato il meglio di sé ed è probabile, a questo punto, che la gara proceda a senso unico. Non è uno specialista della terra Taylor Fritz, ma il fatto di essere un top ten dalla grande esperienza fa sì che parta comunque favorito nella sfida di oggi contro Quentin Halys.

Spazio, ancora, a Cameron Norrie e Tomas Machac: quest’ultimo sta crescendo, passo dopo passo, e i progressi fatti nell’anno in corso ci lasciano supporre che possa vincere questo match. Presumiamo abbia le carte in regola per andare avanti anche Alexei Popyrin, che ha i mezzi e le potenzialità per imporsi su Jacob Fearnley.