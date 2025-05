Pronostico Tottenham-Manchester United, o la coppa o l’inferno: finale da brividi

Tottenham-Manchester United è la finale dell’edizione 2024-25 dell’Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico.

Per la seconda volta nella storia di questa competizione saranno due squadre inglesi a contendersi il trofeo. A Bilbao, in terra basca, si ritrovano di fronte Tottenham e Manchester United, “derby d’oltremanica” come nelle edizioni 1971-72 – la prima dell’allora Coppa Uefa, antenata dell’odierna Europa League – e 2018-19. Gli Spurs vanno a caccia della loro prima affermazione continentale dal lontanissimo 1984 ma sarebbe il primo trofeo da tempo immemore (il club londinese non ne alza uno addirittura dal 2008, ben 17 anni di astinenza).

I Red Devils invece sperano di rivivere le stesse emozioni del 2017, quando con José Mourinho in panchina, in Svezia, ebbero la meglio sull’Ajax mettendo in bacheca la loro prima Europa League/Coppa Uefa. Iniziamo col dire che, per entrambe, vincere questa coppa rappresenta l’ultima occasione per “salvare” una stagione che, sia per il Tottenham che per lo United, rischia di essere disastrosa, una delle peggiori e deludenti di sempre. In Premier League, infatti, le due finaliste chiuderanno clamorosamente ai margini della zona retrocessione: no, non hanno mai realmente corso il rischio di scivolare in Championship ma a 90 minuti dalla fine del campionato sono rispettivamente diciassettesima e sedicesima. Una catastrofe, viste le premesse.

Per il Tottenham, che ha raccolto solo 38 punti in 37 partite, questo sarebbe il peggior piazzamento dal 1977. Sollevare l’Europa League, oltretutto, permetterebbe ad una delle due di qualificarsi per la prossima Champions League, traguardo ormai irraggiungibile attraverso la Premier. Al San Mamés, dunque, la posta in palio è altissima: non a caso entrambe hanno già da tempo “mollato” il campionato pensando solo alla coppa.

L’Europa League come comfort zone

In Europa League, al contrario, Tottenham e Manchester United hanno trovato la propria zona di comfort. Nel girone unico si sono classificate rispettivamente quarta e terza, dietro solo a Lazio e Athletic Bilbao, evitando i playoff di qualificazione agli ottavi.

Gli Spurs nella fase ad eliminazione diretta hanno eliminato AZ Alkmaar, Eintracht Francoforte e Bodo/Glimt: la doppia sfida meno sofferta è stata la semifinale con i norvegesi, battuti 3-1 all’andata a Londra e 2-0 al ritorno in Norvegia. Real Sociedad, Lione ed Athletic Bilbao sono stati invece gli ostacoli che si è trovata di fronte la squadra di Ruben Amorim. Contro i francesi, nei quarti, lo United ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo, realizzando due gol nel giro di pochi minuti al termine del secondo tempo supplementare, quando l’eliminazione sembrava ormai inevitabile.

Spurs avanti nei precedenti stagionali

Questo sarà il primo confronto europeo tra le due squadre. In patria invece Tottenham e Manchester United si sono incrociate in 204 occasioni: 95 vittorie dei Red Devils, 57 Spurs e 52 pareggi. Nella stagione in corso sono già state tre le sfide, tra campionato e League Cup: tutte vinte dal Tottenham (0-3 e 1-0 in Premier e 4-3 nella coppa nazionale). Più in generale, la squadra guidata dall’australiano Ange Postecoglou è imbattuta da 6 partita contro Bruno Fernandes e compagni, il cui ultimo successo ai danni dei londinesi risale a ottobre 2022.

Il Tottenham venerdì scorso ha incassato la ventunesima sconfitta in campipnato, perdendo 2-0 a Birmingham contro un più motivato Aston Villa. Postecoglou in quel match ha fatto riposare diversi titolari per abbassare il rischio di infortuni. Che in casa Spurs sono già tanti: non giocheranno certamente la finale Kulusevski, Maddison, Werner, Bergvall e Dragusin. In dubbio invece il centrocampista Sarr, che proverà a stringere i denti. Son, tornato a disposizione da poco, dovrebbe partire dalla panchina: in attacco si contendono una maglia Richarlisone e Tel, con il brasiliano favorito. Nello United sono out Zirkzee e Lisandro Martinez. Amorim ha dei dubbi in difesa, visto che Dalot, de Ligt e Yoro non sono al 100%. Davanti invece cercano spazio Diallo e Mount, tra i migliori in campo nella semifinale di ritorno con l’Athletic, travolto 4-1 ad Old Trafford.

Come vedere Tottenham-Manchester United in diretta tv e in streaming

La finale di Europa League Tottenham-Manchester United è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) ed in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Parliamo di due squadre che in fase di non possesso sono state molto vulnerabili. Del resto, basta guardare i numeri difensivi fatti registrare in campionato: 61 gol subiti dal Tottenham, 54 dallo United. Gli Spurs però hanno realizzato più reti rispetto ai Red Devils, meno prolifici sotto porta (63 contro 42). La sensazione è che si assisterà ad una finale combattuta e dal pronostico apertissimo, vista l’imprevedibilità delle due compagini, costrette a vincere per rendere più accettabile un’annata da incubo. I precedenti stagionali, tutti vinti dagli Spurs, sono da prendere con le pinze. Non possono essere sottovalutati, ma in coppa gli uomini di Amorim sono stati più continui, come dimostra il fatto che siano ancora imbattuti (zero sconfitte tra fase a girone unico e fase ad eliminazione diretta): l’esperienza, in gare del genere, conta eccome. Leggera preferenza United, dunque, in una finale in cui probabilmente andranno a segno entrambe. L’ipotesi supplementari è da prendere in considerazione.

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester United

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, de Ligt, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Diallo, Bruno Fernandes; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1