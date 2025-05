Pronostico Juve Stabia-Cremonese: è stata una delle poche a riuscirci

Juve Stabia-Cremonese è una partita valida per l’andata delle semifinali playoff di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Fa sul serio la neopromossa Juve Stabia. E la vittoria sul blasonato e più quotato Palermo nel primo turno dei playoff di Serie B ne è la conferma. La squadra dell’esordiente in B Guido Pagliuca non si è sciolta come neve al sole e, puntando su un impianto di gioco ormai consolidato, sabato scorso si è presa lo scalpo dei rosanero (1-0) grazie ad una rete del suo cannoniere Adorante, autore di ben 15 gol nella stagione regolare.

Personalità, grinta, determinazione. Non manca nulla di tutto ciò alle Vespe, che in regular season sono andati al di là di ogni più rosea previsione, chiudendo addirittura quinti davanti a squadre decisamente più attrezzate e che rispetto ai campani non hanno di certo badato a spese nelle ultime due sessioni di mercato.

Cremonese meglio in trasferta

Ma adesso arriva il difficile. L’outsider Juve Stabia sarà all’altezza di un sogno chiamato Serie A? La risposta ce la darà la semifinale con la Cremonese, quarta forza del torneo. I grigiorossi hanno totalizzato 6 punti in più rispetto alle Vespe, chiudendo a quota 61, a -5 dallo Spezia terzo. Non tutto, però, è filato per il verso giusto.

Meglio il girone di ritorno rispetto a quello d’andata, con Giovanni Stroppa che è riuscito in qualche modo a riscattare l’avvio deludente (il club l’aveva esonerato per poi richiamarlo al posto di Eugenio Corini). Nonostante qualche pareggio di troppo, la Cremonese ha chiuso in crescendo, perdendo una sola partita da febbraio in poi. Il grosso dei punti, curiosamente, sono arrivati in trasferta (32): solo le prime due, Sassuolo e Pisa, hanno fatto meglio degli uomini di Stroppa fuori casa. Di contro, la Juve Stabia è stata solidissima tra le mura amiche, subendo pochi gol (18). Davanti a lei, per quanto riguarda la speciale classifica del rendimento interno, appena cinque squadre.

Come vedere Juve Stabia-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juve Stabia e Cremonese, in programma mercoledì alle 20:30 allo stadio "Menti" di Castellammare di Stabia

Il pronostico

La Cremonese è stata una delle cinque squadre a violare il fortino del “Menti”: lo scorso ottobre i grigiorossi si imposero sui campani con il risultato di 2-1. Ad aprile la Juve Stabia non riuscì a ricambiare il favore, pareggiando 1-1 in Lombardia. Il segno “Gol” potrebbe uscire anche stavolta: le Vespe non partono battute ma faranno fatica a contenere un attacco che dallo scorso metà febbraio in poi è rimasto a digiuno di gol solo una volta. La squadra di Stroppa eviterà con ogni probabilità la sconfitta.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Cremonese

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Mosti, Pierobon, Rocchetti; Piscopo; Adorante, Candellone.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Bianchetti, Ravanelli; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Vazquez, Bonazzoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2