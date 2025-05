Pronostico Catanzaro-Spezia: equilibrio come in regular season

Catanzaro-Spezia è una partita valida per l’andata delle semifinali playoff di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il primo turno dei playoff di Serie B non ha riservato sorprese. Si sono qualificate alle semifinali le due squadre che si erano classificate meglio al termine della regular season, Catanzaro e Juve Stabia. Il solito Iemmello ha permesso ai calabresi di staccare il pass per quella che sarà la loro seconda semifinale consecutiva nella postseason (un anno fa il sogno A si infranse nella doppia sfida con la Cremonese). Contro il Cesena, sabato scorso, i giallorossi l’hanno spuntata 1-0 grazie ad un gol del loro cannoniere, che ha bucato la porta bianconera poco dopo il rigore sbagliato dai romagnoli con Shpendi, ipnotizzato da uno strepitoso Pigliacelli.

La squadra di Fabio Caserta, che ha chiuso la stagione regolare in sesta posizione a quota 53 punti – ben 13 in meno del loro prossimo avversario, lo Spezia – ora dovrà obbligatoriamente alzare il livello se vuole continuare a sognare il ritorno in massima serie. Dal canto loro, i liguri arrivano ai playoff con lo status di grandi favoriti. E non potrebbe essere altrimenti dopo essere rimasti a lungo in corsa per la promozione diretta, per poi arrendersi al Pisa al termine di un entusiasmante duello a distanza. Nel girone di ritorno gli uomini di Luca D’Angelo hanno pagato la troppa discontinuità. Nelle ultime sei giornate, ad esempio, lo Spezia ha collezionato a malapena due vittorie, arrivate contro una squadra in lotta per non retrocedere, la Salernitana, e una che invece era già in Serie C, il Cosenza.

Sfida tra bomber

Escludendo la capolista Sassuolo, che ha praticamente fatto un campionato a parte, Spezia e Catanzaro sono le due squadre che hanno collezionato meno sconfitte (6 i liguri e 7 i calabresi).

L’altro dato in comune è quello dei cannonieri: dietro a Laurienté del Sassuolo, che comanda la classifica con 18 gol, ci sono Esposito dello Spezia (17 reti) e Iemmello del Catanzaro, fermo a quota 16. Lo Spezia avrà comunque un vantaggio importante grazie al miglior piazzamento. Dalle semifinali in poi, non sono previsti né supplementari né rigori nel caso in cui al termine delle due gare le due squadre abbiano segnato lo stesso numero di gol: in quella circostanza andrebbe in finale la formazione meglio classificata, e dunque i liguri.

Come vedere Catanzaro-Spezia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Catanzaro e Spezia, in programma mercoledì alle 20:30 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Catanzaro e Spezia anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Grande equilibrio nei due precedenti stagionali, con una vittoria per parte (entrambe per 1-0 ed in trasferta). A livello di rosa lo Spezia ha indubbiamente qualcosa in più rispetto ai calabresi, e la posizione di classifica lo conferma. Tuttavia, non sarà una passeggiata uscire da un posto solitamente ostile come il “Ceravolo” con la vittoria in tasca: il Catanzaro, infatti, ha perso solamente tre partite davanti al proprio pubblico e, consapevole del fatto che sarà fondamentale vincere il match casalingo, darà con ogni probabilità filo da torcere alla squadra di D’Angelo, che al contrario dei giallorossi ha tutto da perdere. Un pareggio non è da escludere in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Spezia

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Quagliata; Iemmello, Biasci.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Aurelio; P. Esposito, Lapadula.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1