Pronostico Al Wehda-Al Hilal: vittoria e secondo posto

Al Wehda-Al Hilal è valida per la trentatreesima giornata del massimo campionato saudita: formazioni e pronostico

Non rimane che blindare – e basterebbe un solo punto – il secondo posto dopo che l’Al Ittihad, nello scorso fine settimana, con due giornate d’anticipo ha conquistato il titolo.

Niente da fare, insomma, per l’Al Hilal, l’unica squadra che realmente nel corso di questa stagione ha provato a tenere testa a quella che alla fine ha avuto la meglio. E adesso c’è solamente da blindare, come detto, la piazza d’onore che vorrebbe dire qualificarsi alla prossima Champions League. E magari chissà, poi potrebbe arrivare anche Simone Inzaghi, quell’allenatore che non ha un futuro deciso all’Inter e che, stando alle informazioni dei media arabi, proprio in questo momento avrebbe un emissario da quelle parti per capire la proposta che potrebbe essere messa sul piatto. Sicuramente molto convincente. Ma basterà? Certo, dall’Inter sono arrivate delle smentite, ma non è che si può confermare una notizia del genere. Vedremo.

Parlando della partita, invece, e focalizzandoci sui padroni di casa, l’Al Wehda dovrebbe cercare anch’essa i tre punti per raggiungere una salvezza che ancora non è stata raggiunta. Ma in campo ci vanno davvero due formazione agli antipodi, come una di A e una di B, in poche parole, vista l’enorme forza della squadra ospite. Quindi? Quindi è evidente che l’affermazione esterna, in questo match, è scontata.

Come vedere Al Wehda-Al Hilal in diretta tv e in streaming

Al Wehda-Al Hilal, in programma mercoledì alle 20:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione della massima competizione asiatica per club o non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

C’è da chiudere il discorso sulla prossima qualificazione Champions League e poi mettere tutte le attenzioni sulla scelta del nuovo allenatore. Vittoria semplice per l’Al Hilal, in un match che visti i problemi offensivi della squadra di casa, dovrebbe sì regalare almeno tre reti complessive, ma dovrebbero essere concentrati tutti da un lato. Quello ospite.

Le probabili formazioni di Al Wehda-Al Hilal

AL WEHDA (4-4-2): Al Owasishyr; Al Muwallad, Makki, Al Hafith, Al Salem; Al Makahasi, Baksween, Bacuna, Al Jajh; Noor, Ighalo.

AL HILAL (4-1-4-1): Bono; Al Dawasari, Koulibaly, Al Bulayhi, Lodi; Neves; Malcom, Kanno, Milinkovic-Savic, Al Dawsari; Mitrovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3