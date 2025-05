Pronostico Al Shabab-Al Ittihad: è festa per tutti

Al Shabab-Al Ittihad è valida per la trentatreesima giornata del massimo campionato saudita: formazioni e pronostico

Con due giornate d’anticipo, quindi nello scorso fine settimana, l’Al-Ittihad di Benzema si è preso il titolo di campione saudita. Un campionato netto, mai in discussione, e adesso si sogna solamente la vacanza.

Contro l’Al Shabab non c’è nulla in palio. Sì, perché anche i padroni di casa non hanno più nessun obiettivo da raggiungere quindi è evidente che questa partita possa regalare gol – molti – e spettacolo – altrettanto. La classica, onesta, partita di fine stagione. Anche se, è ovvio, chi ospita la squadra che ha appena trionfato vorrebbe fare bella figura e magari chissà, anche togliersi la soddisfazione di fare risultato. Dall’altro lato, però, perdendole entrambe, l’Al-Ittihad arriverebbe, nella peggiore delle ipotesi, a pari punti con l’Al Hilal. E, vincere lo scudetto con gli stessi punti (valgono gli scontri diretti a favore dei gialloneri), forse non è il massimo. Quindi non crediamo che l’Al Shabab possa riuscire nel colpaccio. Anzi, crediamo che alla fine, entrambe, potrebbero davvero accontentarsi di un pareggio. Con molti gol, come detto prima,

Come vedere Al Shabab-Al Ittihad in diretta tv e in streaming

Al Shabab-Al Ittihad, in programma martedì alle 20:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione della massima competizione asiatica per club o non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.90 su Goldbet e Lottomatica e a 4.00 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.35 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Due squadre che alla stagione non hanno nulla da chiudere con l’Al Ittihad che arriva a questo match dopo la festa della scorsa settimana. Quindi è ovvio che l’Al Shabab sogni la vittoria con i freschi campioni. Un compito non semplice, ma contro una squadra priva di Karim Benzema, Predrag Rajkovic e Houssem Aouar, oltre allo squalificato Fabinho, almeno un pareggio dovrebbe arrivare in una partita con gol.

Le probabili formazioni di Al Shabab-Al Ittihad

AL SHABAB (4-3-3): Buschan; Al Sharari, Al Shirekech, Hoedt, Renan; Al Juwaur, Kamara, Guanca; Podence, Camara, Carrasco.

AL ITTIHAD (4-2-3-1): Yousef; Al Shanqiti, Al Amri, Pereira, Mitaj; Kante, Al Nashri; Al Oboud, Al Ghamdi, Hernandez; Bergwijn.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2