Pronostico Al Nassr-Al Khaleej: Pioli saluta con una vittoria

Al Nassr-Al Khaleej è valida per la trentatreesima giornata del massimo campionato saudita: formazioni e pronostico

Ultima partita in casa per Stefano Pioli. Che no, non è riuscito a portare alla vittoria l’Al Nassr. L’avventura del tecnico italiano, quindi, dall’altra parte del mondo, sembra essere davvero finita con nessuna possibilità di una permanenza. Anche perché oggettivamente tutti si aspettavano di più.

Così come si aspettava di più anche Cristiano Ronaldo, che invece si ritrova a vivere una stagione senza nessun titolo ma con la voglia, nonostante i 40anni, di lottare ancora. Le ultime indiscrezioni dicono che vuole giocare per altri due anni ancora. E non ci stupiremmo se fosse davvero così, conoscendo la grandissima ambizione del giocatore in questione e soprattutto andando a vedere quello che è un fisico perfetto.

Detto questo, contro un Al Khaleej che ha raggiunto la salvezza aritmetica, è evidente che i padroni di casa abbiano tutta la voglia di congedarsi dal pubblico amico con una vittoria. Una di quelle belle, anche. Magari con molti gol. Non ci sarà Ronaldo, che dieci giorni fa si è stirato e a quanto pare ha chiuso in anticipo la sua stagione. Ma questo poco cambia nelle gerarchie di questa partita: indirizzata, del tutto, verso i padroni di casa.

Come vedere Al Nassr-Al Khaleej in diretta tv e in streaming

Al Nassr-Al Khaleej, in programma mercoledì alle 18:10, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione della massima competizione asiatica per club o non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Al Nassr vincente senza particolari problemi. E che alla fine saluterà anche Stefano Pioli, pronto a fare le valigie e forse tornare in Europa, anche se la voce che lo voleva vicino alla panchina della Roma al momento è abbastanza fredda. Ma anche Ronaldo – secondo le ultime indiscrezioni – vorrebbe un tecnico diverso e sappiamo quanto conti il parere del portoghese in questo club. E quanto è contato in generale. Comunque, gara da almeno tre reti complessive e anche da almeno un gol per squadra. Quello della bandiera ospite, ovviamente.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Khaleej

AL NASSR (4-2-3-1): Bento; Al Ghannam, Lajami, Al Fatil, Abdulhardamid; Brozovic, Al Sulaiheem; Yahya, Otavio, Mané; Duran.

AL KHALEEJ (4-2-3-1): Ozaybi; Al Hasmal, Al Fahad, Al Khabrani, Rebocho; Kourbelis, Hamzi; Murg, Fourtounis, Aboulshamat; Al Salem.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1