Leclerc schiaccia Sinner: l’annuncio sconvolge i tifosi

Jannik Sinner, l’annuncio in mondovisione ha sbalordito i tifosi del numero 1 del mondo: Charles Leclerc ha firmato il sorpasso definitivo.

Mamma Siglinde, domenica scorsa, ha trovato la forza di restare in tribuna fino alla fine. Sapeva bene che suo figlio, in quel momento, aveva bisogno di lei. Più di quanto non ne avesse avuto in occasione della partita, iniziata malissimo, contro Tommy Paul, la cui tensione si tagliava a fette tanto da costringerla a lasciare gli spalti.

Dall’altra parte della rete, stavolta, c’era qualcuno che faceva più paura, ossia Carlos Alcaraz, ma la mamma del numero 1 del mondo è rimasta lì fino all’ultimo punto. Sappiamo bene, ahinoi, come sia andata a finire. Jannik Sinner non è riuscita a spuntarla e ha pagato proprio lì, nell’arena romana, lo scotto di essere rimasto fermo per ben 3 mesi. Di non aver più disputato, da gennaio ad oggi, match particolarmente impegnativi e dispendiosi come è stato, per l’appunto, quello in cui ha sfidato il suo più acerrimo avversario.

Una sconfitta che sa di vittoria in ogni caso, nella misura in cui non era per nulla scontato che, dopo 100 giorni, l’azzurro potesse addirittura arrivare in finale. Resta un po’ di amarezza, quella sì, ma ci sarà tempo e modo di espugnare il fortino romano e di rendere all’iberico pan per focaccia. Sinner glielo ha anticipato già ieri, durante la premiazione, momento in cui ne ha approfittato per togliersi qualche altro sassolino dalla scarpa.

Sinner, che stoccata: neanche un pelo sulla lingua

Nonostante la tensione del match, Sinner è riuscito addirittura a strappare al pubblico una bella risata e a sorprenderlo, facendo una battuta inaspettata e lanciando una frecciatina a qualcuno di sua conoscenza.

“Grazie alla mia famiglia – ha detto Jannik dopo aver ricevuto il torneo destinato al secondo classificato – e un grazie speciale a mio fratello che invece di venire qui, è andato a Imola a vedere la Formula 1“. Alla finale degli Internazionali d’Italia ha preferito Charles Leclerc, Lewis Hamilton e compagnia bella, dunque, impegnati nel GP dell’Emilia Romagna.

Una stoccata in mondovisione che non è passata inosservata e che ha fatto sbellicare perfino mamma Siglinde, sempre così composta e tutta d’un pezzo. Imbarazzato è parso invece papà Hanspeter, orgoglioso, in ogni caso, del fatto che il figlio avesse centrato la finale al Foro Italico nonostante si fosse appena lasciato alle spalle i 3 mesi più duri di sempre.