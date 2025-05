I pronostici di martedì 20 maggio: Premier League e altri campionati

I pronostici di martedì 20 maggio, ci sono due recuperi di Premier League e altri campionati minori in giro per il mondo

Le speranze del Manchester City di chiudere la stagione con almeno uno dei tre trofei nazionali più importanti si sono infrante sabato scorso a Wembley nella finale di FA Cup con il Crystal Palace, terminata 1-0 per il club londinese. Nonostante fossero nettamente favoriti, gli uomini di Pep Guardiola sono andati a sbattere sul portiere delle Eagles, Henderson, che ha più volte evitato il pareggio dei Cityzens, passati in svantaggio dopo il primo quarto d’ora di gioco, trafitti da un gol di Eze.

L’FA Cup non avrebbe certamente “salvato” la stagione. Ma era comunque un’occasione per rendere più dolce un’annata in cui il Manchester City ha fortemente deluso, sia in patria che sul palcoscenico internazionale. Ora il dovere di De Bruyne compagni, per scongiurare il verificarsi di uno scenario ancora più disastroso, è conquistare uno dei 5 pass per la prossima Champions League, molto probabile ma tutt’altro che scontato. Nella partita di stasera contro il Bournemouth la vittoria è obbligatoria in una partita che dovrebbe vedere almeno tre gol complessivi come visto nei due precedenti stagionali.

I pronostici sulle altre partite

L’altro recupero di Premier League tra Crystal Palace e Wolverhampton, perfettamente inutile per la classifica potrebbe regalare almeno un gol per squadra, sulla falsariga dell’andata, terminata 2-2.

Si gioca anche in Arabia Saudita: l’Al Ittihad che ha già vinto aritmeticamente il titolo potrebbe lasciarsi andare nella non semplice sfida all’Al Shabab, decisamente in palla nell’ultimo periodo. Vittoria in arrivo per l’Al Qadisiya contro l’Al Orubah.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Crystal Palace-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00

Vincenti

Al-Qadisiya (in Al-Qadisiya-Al-Orobah, Saudi Pro League, ore 18:00)

(in Al-Qadisiya-Al-Orobah, ore 18:00) Manchester City (in Manchester City-Bournemouth, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al-Qadisiya-Al-Orobah , Saudi Pro League , ore 18:00

, , ore 18:00 Manchester City-Bournemouth , Premier League , ore 21:00

, , ore 21:00 Al Wasl-Baniyas , Emirati Arabi Uniti , ore 16:10

, , ore 16:10 Shabab Al Ahli-Dibba Al Hisn, Emirati Arabi Uniti, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

AL Shabab-Al-Ittihad , Saudi Pro League , ore 20:00

, , ore 20:00 Crystal Palace-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.54 GOLDBET ; 8.78 SNAI; 8.54 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• MULTIGOL 2-4 CASA + MULTIGOL 1-2 OSPITE in Manchester City-Bournemouth, Premier League, ore 21:00