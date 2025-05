Salernitana-Frosinone non si gioca: Serie B nel caos

AGGIORNAMENTO: La gara d’andata del playout tra Salernitana e Frosinone è stata rinviata in seguito al deferimento (ufficiale da ieri pomeriggio) del Brescia, che nei prossimi giorni potrebbe subire una penalizzazione. Di conseguenza la classifica finale della regular season della Serie B verrebbe riscritta.

Salernitana-Frosinone è una partita valida per l’andata del playout di Serie B e si gioca lunedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una tra Salernitana e Frosinone al termine di questo bollente doppio confronto farà il cosiddetto doppio salto carpiato all’indietro, scivolando nel giro di un solo anno dalla Serie A alla Serie C. In cadetteria non si tratta certo di una novità, dal momento che nelle ultime stagioni non sono state poche le squadre a dover fare i conti con una clamorosa doppia retrocessione (in tante l’hanno comunque sfiorata salvandosi poi in extremis).

Entrambe si sono rese protagoniste di un campionato molto deludente. La scorsa estate erano state costruite per riacciuffare subito la massima serie o perlomeno per stazionare stabilmente ai piani alti e conquistare almeno i playoff. Niente di tutto ciò. Sia granata che giallazzurri hanno trascorso gli ultimi mesi navigando nei bassifondi della classifica, convivendo con lo spettro della retrocessione diretta. La Salernitana si è risollevata dopo l’ennesimo cambio in panchina e con Pasquale Marino al timone ha ottenuto un pass per il playout grazie alle 4 vittorie nelle ultime sei giornate di regular season: fondamentale quella nello scontro diretto con il Cittadella (0-2), che gli ha permesso di chiudere al quartultimo posto. Anche il Frosinone ha cambiato passo con il terzo allenatore passato quest’anno dalla città ciociara: Paolo Bianco.

Doppio vantaggio per i ciociari

Per oltre due mesi, da febbrario ad aprile, i giallazzurri sono rimasti imbattuti – dieci le gare senza sconfitte, con il Frosinone che sotto la nuova gestione ha fatto meno punti solo di Sassuolo e Pisa – ma non è bastato per salvarsi direttamente. Neppure la vittoria di martedì scorso a Reggio Emilia contro il Sassuolo (0-1) senza più obiettivi dopo la promozione in A è servita per evitare il pericoloso playout.

Il Frosinone, essendosi classificato meglio rispetto alla Salernitana (43 punti contro i 42 dei campani), avrà un vantaggio notevole rispetto alla squadra di Marino, oltre al fatto di giocare il ritorno tra le mura amiche. A parità di gol dopo la doppia sfida, infatti, i ciociari resterebbero in cadetteria grazie al miglior piazzamento. Per quanto riguarda le probabili formazioni, Marino conta di recuperare Ferrari in difesa, mentre dall’altro lato Bianco ha poche chance di riavere gli infortunati Marchizza e Tsadjout, out al pari di Darboe e Koutsoupias.

Come vedere Salernitana-Frosinone in diretta tv e in streaming

La sfida Salernitana-Frosinone, in programma lunedì alle 20:30 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Salernitana e Frosinone anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

I due precedenti stagionali, andati in scena rispettivamente a dicembre e febbraio, contano una vittoria per 2-0 del Frosinone in Ciociaria ed un pareggio per 1-1 all’Arechi (con i giallazzurri che chiusero in nove). La Salernitana, ottava per rendimento interno – i granata hanno collezionato il grosso dei loro punti davanti al proprio pubblico – parte leggermente favorita nella gara d’andata. I campani hanno chiuso la regular season in crescendo e grazie alla spinta dei tifosi dovrebbero spuntarla in una gara tesa e combattuta in modo tale da non essere poi costretti a fare l’impresa a Frosinone nella gara di ritorno.

Le probabili formazioni di Salernitana-Frosinone

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Caligara, Amatucci, Corazza; Hrustic, Tongya; Simy.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Monterisi, Lucioni, Bettella; J. Oyono, Vural, Bohinen, Kone, A. Oyono; Ambrosino, Partipilo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0