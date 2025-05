Pronostico Manchester City-Bournemouth: vincere per scongiurare il disastro

Manchester City-Bournemouth è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le speranze del Manchester City di chiudere la stagione con almeno uno dei tre trofei nazionali più importanti si sono infrante sabato scorso a Wembley nella finale di FA Cup con il Crystal Palace, terminata 1-0 per il club londinese. Nonostante fossero nettamente favoriti, gli uomini di Pep Guardiola sono andati a sbattere sul portiere delle Eagles, Henderson, che ha più volte evitato il pareggio dei Cityzens, passati in svantaggio dopo il primo quarto d’ora di gioco, trafitti da un gol di Eze.

L’FA Cup non avrebbe certamente “salvato” la stagione. Ma era comunque un’occasione per rendere più dolce un’annata in cui il Manchester City ha fortemente deluso, sia in patria che sul palcoscenico internazionale. Ora il dovere di De Bruyne compagni, per scongiurare il verificarsi di uno scenario ancora più disastroso, è conquistare uno dei 5 pass per la prossima Champions League, molto probabile ma tutt’altro che scontato.

Chelsea e Aston Villa, infatti, aggiudicandosi i tre punti negli anticipi con Manchester United e Tottenham hanno scavalcato il City in classifica, adesso chiamato a rispondere per continuare ad essere padrone del proprio destino nell’ultima giornata di campionato, in programma nel prossimo fine settimana. Vietato sbagliare, dunque, con il Bournemouth nella gara che è stata spostata di qualche giorno per consentire ai Cityzens di preparare la finale con il Palace. Guardiola dovrà fare attenzione, soprattutto dopo la sconfitta in FA Cup e l’assurdo 0-0 di una settimana fa in casa del già retrocesso Southampton. Il Bournemouth, peraltro, sogna ancora la qualificazione alla Conference League, che quest’anno con ogni probabilità si otterà anche arrivando ottavi. L’atteggiamento della squadra di Andoni Iraola non sarà di sicuro rinunciatario.

Come vedere Manchester City-Bournemouth in diretta tv e in streaming

Manchester City-Bournemouth è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Un successo per parte nei due precedenti stagionali, tra campionato ed FA Cup, ed almeno tre gol complessivi nelle due sfide, entrambe terminate con il risultato di 2-1. La sensazione è che il City, pur essendo alle prese con i soliti problemi e dovendo fare i conti con la delusione del mancato successo in FA Cup, torni a vincere in una partita cruciale per la qualificazione in Champions League: del resto, le Cherries non hanno mai vinto in casa dei Cityzens nel corso della loro storia. I gol non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Manchester City-Bournemouth

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico Gonzalez, Gundogan; Savinho, De Bruyne, Marmoush; Haaland.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Cook, Adams; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1