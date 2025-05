Pronostico Brighton-Liverpool: speranze concrete d’Europa

Brighton-Liverpool è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Brighton, così come Brentford e Bournemouth, ha ancora una piccola possibilità di disputare la Conference League l’anno prossimo. In via del tutto eccezionale, infatti, l’ottavo posto quest’anno basterebbe per staccare un pass per una manifestazione continentale, in questo caso la terza per ordine di importanza. Ma le chance si sono improvvisamente ridotte dopo la clamorosa vittoria dell’FA Cup da parte del Crystal Palace, che sabato scorso si è imposto a sorpresa sul Manchester City di Pep Guardiola conquistando il primo titolo della sua storia e qualificandosi direttamente per l’Europa League (nonostante il 12esimo posto in classifica).

Ciò significa che se l’ottavo posto varrà davvero la qualificazione in Conference dipenderà tutto dal Chelsea e dal suo piazzamento, visto che i Blues oltre ad essere in finale di Conference League possono ancora chiudere tra le prime sei, liberando di fatto un ulteriore posto. Ad ogni modo, il Brighton avrà certamente qualche motivazione in più rispetto al Liverpool nel posticipo della 37ettesima giornata. I Seagulls, noni a quota 55 punti, sembrano aver risollevato la testa nelle ultime giornate, centrando 2 vittorie con Newcastle e Wolverhampton e mettendo fine ad un digiuno di quasi un mese che li aveva fatti finire fuori dalle prime sette.

Il Liverpool invece si sta giustamente rilassando dopo aver vinto il titolo con enorme anticipo. La testa di Salah e compagni è già altrove e non è un caso che da quando hanno travolto 5-1 il Tottenham avendo la certezza aritmetica di diventare campioni non sono più riusciti a vincere, perdendo 3-1 a Stamford Bridge con il Chelsea e pareggiando 2-2 con l’Arsenal. Arne Slot, tecnico dei Reds, a Brighton continuerà a regalare minuti a chi ha giocato poco, mentre il collega Hurzeler recupera tre titolari come Joao Pedro, Dunk e Veltman.

Il pronostico

In questo match la differenza di motivazioni rischia di essere determinante, nonostante il Liverpool abbia avuto la meglio nei due precedenti stagionali tra League Cup e campionato (2-3 e 2-1). Il Brighton, che ha ancora speranze di chiudere ottavo, potrebbe prevalere sui Reds in un’altra gara da più di 2 gol complessivi.

Le probabili formazioni di Brighton-Liverpool

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Dunk, van Hecke, Estupinan; Baleba, Ayari; Minteh, Joao Pedro, Mitoma; Welbeck.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Quansah, van Dijk, Tsimikas; Endo, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1