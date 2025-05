Mettetevi in fila: tutti hanno perso la testa per questa tennista

Like e commenti continuano a proliferare e non c’è da sorprendersi che sia diventata così popolare: questa tennista è tra le più sexy del pianeta.

Ci ha provato. Ci ha provato in tutti i modi. Poi, però, ad un certo punto, ha preso consapevolezza del fatto che fosse meglio imboccare una strada alternativa, piuttosto che accanirsi e continuare lungo quel sentiero così ostico e pieno di ostacoli. Il che non significa che abbia rinunciato alla popolarità, anzi, ma solo che l’ha raggiunta seguendo un percorso leggermente diverso da quello che aveva immaginato per sé.

Ira Chekashova è la tennista, indiscutibilmente bella e dal fascino prorompente, di cui vogliamo parlarvi oggi. Lo faremo per due motivi: in primo luogo perché vale la pena conoscerla e in seconda istanza perché la sua storia è perfettamente indicativa di come si possa cambiare vita senza dover necessariamente rinunciare a qualcosa.

Questa splendida atleta di origini russe aveva un sogno nel cassetto: quello di sfondare nel circuito maggiore. A un certo punto ha iniziato, effettivamente, a gareggiare nelle competizioni professionistiche, ma il successo che sperava di ottenere non è mai arrivato. Non si è mai spinta tanto in là, per intenderci, da diventare popolare e forte come alcune delle campionesse della Women Tennis Association che conosciamo bene.

La più sexy è senza ombra di dubbio lei: Ira da perdere la testa

Si è data per vinta? Certo che no. Si è adoperata, al contrario, per fare in modo che il tennis non sparisse per sempre dalla sua vita. E indovinate un po’? Oggi è una coach. La coach più bella e sexy, permetteteci una piccola digressione, che si possa sperare di avere.

La Chekashova non trascorre tutto il suo tempo in campo ad insegnare i rudimenti del suo sport del cuore, però. Parallelamente lavora sui social media e anche nel mondo della moda, due jolly che le hanno permesso di ottenere centinaia e migliaia di follower. Numeri altissimi ma al tempo stesso meritatissimi, se si considera che i suoi contenuti sono davvero ben fatti e curati, oltre che estremamente interessanti.

La sua bellezza e il suo stile emergono da ogni singolo scatto ed è questo il motivo per cui questa ex tennista russa ha fatto breccia nel cuore di così tante persone. E chi, del resto, non vorrebbe che ad impartire lezioni di tennis fosse una dea del suo calibro?