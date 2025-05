Berrettini, a volte ritornano: punzecchiato dall’ex

L’ex di Matteo Berrettini ha tirato fuori quello che tutti volevano sapere da tempo: tutta la verità sull’ultima relazione del tennista romano.

Non si può dire che la loro sia stata una storia semplice. Non lo è stata in nessun senso, se proprio dobbiamo dire la verità. Perché è vero, in fin dei conti, che a volte la persona può essere sì quella giusta, ma arrivare in un momento completamente sbagliato. E la love story che c’è stata tra Matteo Berrettini e Melissa Satta lo dimostra in toto.

L’amore è scoppiato in uno dei momenti più difficili della carriera del tennista romano, che per mesi e mesi ha lottato, fino ad un certo punto in maniera del tutto vana, contro infortuni e malori di ogni genere. Una situazione precaria che non ha assolutamente giovato al suo stato d’animo, anzi. Il finalista di Wimbledon 2021 non ha fatto mistero dei pensieri bui che gli sono passati per la testa in quel periodo, così come non ha mai nascosto di aver più volte ponderato l’idea di ritirarsi dal circuito.

Poi, però, non lo ha fatto. Per fortuna. Si è rimboccato le maniche e si è messo a lavorare, cercando di ignorare, cosa che deve essere stata difficilissima, tutto l’odio che gli è stato vomitato contro in quei mesi infiniti. Il popolo dei social lo derideva per i suoi continui infortuni, lo chiamava addirittura ex giocatore. E veniva sbeffeggiato, come se non bastasse, per il suo rapporto con una delle showgirl più chiacchierate d’Italia. Anche Melissa ha dovuto sopportare una tensione inimmaginabile, per tutta la durata di questa relazione. Sentirsi chiamare mangiauomini, o sentirsi dire che porta sfiga ai campioni, beh, è stato tanto ingiusto quanto intollerabile.

A Verissimo la verità di Melissa Satta su Berrettini

Ecco, tutte queste situazioni non devono aver giovato di certo al loro rapporto, che infatti, ad un certo punto, è finito. Adesso la Satta è felice tra le braccia di Carlo Gussalli Beretta, ma questo non significa che abbia dimenticato ciò che c’è stato con l’affascinante tennista azzurro.

“Matteo rimarrà sempre nei nostri cuori (il suo e quello del figlio Maddox, ndr), gli auguriamo il meglio. Noi gli vorremo sempre bene. Poi ci sta che non si può rimanere fidanzati per tanti motivi diversi”: ha detto questo a Silvia Toffanin a Verissimo, ripercorrendo i suoi amori e riservando un passaggio alla relazione con il romano.

Ha glissato, invece, quando la padrona di casa le ha chiesto cosa le avesse insegnato la storia con Berrettini. La sua, infatti, più che una risposta è stata una non-risposta, dalla quale si evince che i suoi ricordi, alla luce di quanto accaduto e subito dal popolo dei social, non siano dei migliori. “Alla fine io cerco di essere me stessa e non credo di essere una persona che si espone troppo; racconto un po’ di me… 20 anni fa ho accettato di essere un personaggio pubblico e vuol dire anche raccontare di me. Se non racconti niente te la tiri, se racconti troppo perché lo fai… più non racconti e più si accaniscono per sapere. Se per due settimane non posto qualcosa allora subito siamo in crisi”.