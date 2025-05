Atp 500 Ginevra, i pronostici di lunedì 19 maggio

Ginevra Open al via: ecco quali tennisti scenderanno in campo oggi a contendersi il titolo e i punti in palio prima dell’attesissimo Roland Garros.

Non c’è posto migliore del Tennis Club di Ginevra per affilare le armi in vista del secondo Slam dell’anno. Il Roland Garros avrà inizio la prossima settimana, ma tanti tennisti hanno preferito raggiungere la Svizzera, oppure Amburgo, dove si gioca un Atp 500, per prepararsi in maniera ancor più fattiva al Major che si gioca al di là delle Alpi.

Tra i contendenti al titolo c’è anche Novak Djokovic, partito alla volta di Ginevra con una wild card nella speranza di ritrovare la fiducia e i colpi dopo un periodo abbastanza difficile. Al suo fianco non ci sarà più Andy Murray, dal quale sappiamo essersi separato nei giorni scorsi. Sarà solo, dunque, senza un coach sul quale fare affidamento. Ma parliamo pur sempre di Nole, per cui l’assenza di un allenatore nel suo box non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile.

La Svizzera potrebbe di contro rappresentare la sua isola felice. Lì l’ex numero 1 del mondo andrà a caccia di emozioni e anche del titolo numero 100, che gli è finora sfuggito dalle mani. E cercherà anche di ritrovare se stesso, dopo i risultati deludenti degli ultimi mesi e l’arrivo, ormai imminente, dello Slam che si gioca sulla terra rossa parigina.

Ginevra Open, i favoriti dei match del 19 maggio

Djokovic esordirà domani, martedì 20 maggio, mentre oggi toccherà al nostro Matteo Arnaldi scendere in campo e cercare di rifarsi, a sua volta, dopo la disfatta agli Internazionali d’Italia.

Giocherà contro Hugo Gaston, che pur avendo dei buoni colpi e un discreto talento potrebbe non essere in grado di gestire il servizio, sempre più efficace, dell’azzurro. Il favorito per la vittoria è proprio Arnaldi, che al netto dei risultati deludenti degli scorsi mesi ha sempre reso piuttosto bene, in linea di massima, sul mattone tritato.

Chi dovrebbe vincere a occhi più o meno chiusi è Hubert Hurkacz, il cui livello è ben più alto di quello dell’avversario che gli è spettato in sorte. Se la dovrà vedere contro Arthur Cazaux, che potrebbe impensierirlo solo nel caso in cui gli scambi dovessero allungarsi. In base agli h2h e alle statistiche, poi, sarà Marton Fucsovics ad imporsi su Zizou Bergs, in virtù della sua solidità e della sua esperienza sulla terra rossa.

Vincenti delle altre partite di oggi

Lajovic (in Lajovic-Fearnley)

Munar (in Munar-Halys)

Nishikori (in Nishikori-Tien)

Kecmanovic (in Rinderknech-Kecmanovic