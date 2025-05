Atp 500 Amburgo, i pronostici di lunedì 19 maggio

Entra nel vivo l’Atp 500 di Amburgo: ecco quali tennisti scenderanno in campo oggi in occasione dei sedicesimi di finale del torneo che precede il Roland Garros.

In palio c’è tanto. 500 punti che fanno comodo, innanzitutto, ma anche un bel po’ di soldini. Il montepremi ammonta complessiva a 2,3 milioni di dollari (l’equivalente di poco più di 2 milioni di euro, per intenderci) e il fatto che non ci siano, ai nastri di partenza, molti dei big contender, fa sì che la gara sia aperta più che mai.

I grandi assenti all’Atp 500 di Amburgo, in programma questa settimana sulla terra rossa dell’Am Rothenbaum, saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Holger Rune, Tommy Paul e Stefanos Tsitsipas. Tutti questi campioni hanno deciso di fare un passo indietro dopo le fatiche di Roma, per rifiatare un po’ prima che scoccasse l’ora del Roland Garros. Con loro fuori dai giochi, dunque, l’occasione si fa particolarmente ghiotta per quanti stanno cercando di sbarcare il lunario in questa parentesi della stagione.

A guidare il seeding c’è Alexander Zverev, che ha accettato una wild card per mandar giù, probabilmente, la delusione rimediata al Foro Italico. Nello stesso spicchio di tabellone troviamo poi Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev, rispettivamente testa di serie numero 6 e numero 3 del torneo. Occhio anche A Frances Tiafoe e Francisco Cerundolo, che potrebbe approfittare dell’assenza dei big per guadagnare qualche posto in classifica.

I match di oggi all’Atp 500 di Amburgo

Oggi si disputeranno i sedicesimi di finale del Bitpanda Hamburg Open, per cui andiamo a dare un’occhiata ai match principali in programma quest’oggi.

Iniziamo proprio da Rublev, che sfiderà Damir Džumhur. Il fatto che abbia un palmares di un certo tenore fa di lui il favorito per la vittoria di questo incontro, perché potenzialmente pericoloso per un giocatore che è da poco tornato in top 100 dopo una parentesi nei Challenger. Scenderanno in campo anche Giovanni Mpetshi Perricard e Alexander Bublik, una partita che, almeno in teoria, si preannuncia abbastanza equilibrata e combattuta punto a punto. Noi puntiamo, però, sulla vittoria del francese, che già una volta ha battuto il suo avversario di oggi in condizioni peraltro molto simili.

Anche quella tra Marcus Giron e Roberto Bautista-Agut è una partita “aperta”, ma secondo noi sarà il secondo ad avere la meglio. L’iberico è uno specialista della terra battuta, a differenza del suo rivale, il che lo rende favorito in questo scontro all’Atp 500 di Amburgo.

Vincenti delle altre partite

Altmaier (in Altmaier-Auger Aliassime)

Baez (in Baez-Carabelli)

Tiafoe (in Tiafoe-Bu Yunchaokete)

Monfils (in Davidovich Fokina-Monfils)

Comesaña (in Comesaña-Etcheverry)

Engel (in Struff-Engel)