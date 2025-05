Pronostico Real Sociedad-Girona: la classica partita di fine stagione

Real Sociedad-Girona è una gara della trentasettesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

La classica partita di fine stagione tra due squadre che non hanno nulla da chiedere e che, oggettivamente, non vedono l’ora che tutto questa finisca per svariati motivi.

La Real Sociedad perché ha reso molto, ma molto al di sotto, di quelle che erano le aspettative; il Girona perché, nonostante tutti si aspettassero una stagione complicata, dopo l’exploit dell’anno scorso, fino a poche settimane fa rischiava addirittura di retrocedere. Quindi è evidente che serve resettare, cancellare tutto quello che di buono non c’è stato, e ripartire. E questo sentimento accompagna anche la Sociedad, che potrebbe pure cambiare allenatore dopo moltissimi anni con Alguacil che sembra essere proprio alla fine del suo ciclo. Detto questo, è evidente che questa classica, classicissima partita di fine stagione, oltre ad aver un favorito, regalerà molte reti. Si sa, succede sempre così quando gli attaccanti vogliono segnare e le difese non devono per forza essere concentrate.

Come vedere Real Sociedad-Girona in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Girona, gara valida per la trentasettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica e 2.05 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

La vittoria della Real Sociedad ci sta: i baschi vogliono salutare con una vittoria il pubblico amico e cercare di rendere meno amara un’annata difficile. E il Girona in tutto questo troverà la forza per un sorriso. Sì, segneranno almeno una rete gli ospiti.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Girona

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Traore, Elustondo, Zubeldia, Lopez; Zubimendi, Marin; Kubo, Mendez, Gomez; Oyarzabal.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Juanpe, Lopez, Blind; Romeu, Arthur; Tsygankov, Portu, Asprilla; Ruiz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1