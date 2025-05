Pronostico Las Palmas-Leganés: il sorpasso non serve a nulla

Las Palmas-Leganes è una gara della trentasettesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Las Palmas e Leganes, quando mancano due giornate alla fine della stagione, sarebbero entrambe retrocesse. E, vista la classifica della Liga, ci sono pochissime speranze che le stesse possano salvarsi.

I padroni di casa sono dietro due punti in classifica. Gli ospiti, invece, avrebbero la permanenza a quattro lunghezze. Insomma, il sorpasso, perché il Las Palmas parte comunque leggermente avanti nel nostro pronostico, non servirà a nulla, se non a congedarsi dal pubblico di casa con una vittoria e darsi appuntamento all’anno prossimo in Segunda Division. Possibilità che questa partita possa finire in un modo diverso non ce ne stanno davvero.

Le quattro sconfitte di fila del Las Palmas nelle ultime giornate – tre per uno a zero – hanno azzerato le possibilità di una salvezza che ad un certo punto sembrava anche possibile. Il Leganes, invece, paga a carissimo prezzo la legnata presa contro il Villarreal che ha rotto una serie di cinque risultati utili di fila. Quindi niente lieto fine, ma solo tantissimo rammarico per una prima parte di stagione molto al di sotto di quelle che sembravano alcune aspettative.

Come vedere Las Palmas-Leganes in diretta tv e streaming

La sfida Las Palmas-Leganes, gara valida per la trentasettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Las Palmas che nonostante la retrocessione vuole congedarsi con una vittoria davanti al proprio pubblico. E il Leganes, che ha pochissime possibilità di pensare ancora alla permanenza, si arrenderà. Un match che dovrebbe pure regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Leganes

LAS PALMAS (4-2-3-1): Horkas; Park, Suarez, McKenna, Herzog; Sandro, Essugo, Campana, Moleiro; McBurnie, M Cardona.

LEGANES (4-2-3-1): Dmitrovic; Rosier, Saenz, Hernandez; Alti, Tapia, Neyou, Diomande; Raba, D Garcia, Cisse.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1