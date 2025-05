Pronostico Everton-Southampton: salutano il monumento con una vittoria

Everton-Southampton è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 13:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

C’è da dare l’ultimo saluto, 2.791 partite dopo, a Goodison Park. Contro il Southampton, infatti, l’Everton giocherà la sua ultima partita della storia in questo impianto. L’altro è già pronto e accoglierà la squadra dei Friedkin per i prossimi anni.

E, contro il Southampton, retrocesso da un pezzo – ma che ha tirato fuori l’orgoglio la scorsa settimana, in maniera clamorosa, contro il Manchester City – non ci sono dubbi e non ce ne possono davvero essere su chi si prenderà questa vittoria. Una vittoria scritta, una partita indirizzata, anche per la classifica e non solo per l’importanza dell’appuntamento che la squadra blu di Liverpool sa di dover affrontare.

E poi c’è anche un altro fattore, quello della rivincita. Perché l’Everton è stata una delle pochissime squadre che nel corso di questa stagione è stata battuta dal Southampton. Una macchia da cancellare in una giornata storica, una macchia da pulire con una vittoria per un saluto al proprio stadio degno di questo nome.

Come vedere Everton-Southampton in diretta tv e in streaming