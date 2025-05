Pronostico Arsenal-Newcastle: ci sono già riusciti tre volte

Arsenal-Newcastle è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Evidentemente distratto dalla semifinale di Champions League con il PSG, l’Arsenal ha vinto soltanto una delle ultime sei partite di Premier League, trascurando di fatto il campionato non appena si è reso conto di non poter più raggiungere il Liverpool. Gli uomini di Mikel Arteta si sono un po’ adagiati e a due turni dalla fine del torneo non sono ancora sicuri dello slot Champions. Tuttavia, per uscire fuori dalle prime cinque dovrebbe accadere una vera e propria catastrofe: ai Gunners, ancora secondi in classifica, basta un punto per essere certi di giocare la massima competizione continentale anche l’anno prossimo.

Il netto vantaggio nella differenza reti rispetto alle inseguitrici fa sì che l’Arsenal rimanga in una botte di ferro: Arteta però non vuole rinviare il verdetto aritmetico di un’altra settimana ed andrà a caccia di un successo casalingo che manca da quasi due mesi.

Magpies vicini all’obiettivo

Nell’ambiente Gunners, infatti, sembra essere tornato un pizzico di malumore al termine di una stagione che vedrà nuovamente chiudere a quota zero titoli il club londinese (l’ottimo percorso in Champions League non basta per togliere l’amaro in bocca). L’Arsenal affronta all’Emirates Stadium la squadra che potrebbe superarlo in classifica in caso di vittoria: il Newcastle. I Magpies sono ad un passo dal ritorno nella coppa dalle grandi orecchie ma hanno solamente tre punti di vantaggio su Chelsea e Aston Villa, rispettivamente quinta e sesta: entrambe nel frattempo potrebbero aver raggiunto i bianconeri, essendo impegnate negli anticipi con Manchester United e Tottenham. Insomma, per gli uomini di Eddie Howe la strada da percorrere è ancora lunga, anche se una vittoria nelle ultime due giornate potrebbe bastare per fare festa e concludere alla grande una stagione che ha visto i Magpies tornare a vincere un trofeo, la League Cup, dopo tantissimi anni.

Arteta è senza lo squalificato Merino e deve fare i conti con il dubbio Trossard, ma in compenso ha di nuovo a disposizione i rientranti Rice e Havertz. Nel Newcastle potrebbe dare forfait Botman.

Come vedere Arsenal-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Newcastle è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Newcastle ha già battuto l’Arsenal tre volte in stagione tra campionato e League Cup, riuscendo peraltro a non subire neppure un gol contro i Gunners. La sensazione è che anche stavolta i Magpies eviteranno la sconfitta: le maggiori motivazioni rispetto ai londinesi saranno molto probabilmente determinanti. Raccomandiamo cautela per quanto riguarda il segno “Gol”, che dal 2018 in poi si è verificato addirittura una sola volta nelle sfide tra le due squadre.

Le probabili formazioni di Arsenal-Newcastle

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Trossard, Martinelli.

NEWCASTLE (3-4-2-1): Pope; Schar, Botman, Burn; Murphy, Bruno Guimaraes, Tonali, Livramento; Barnes, Gordon; Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1