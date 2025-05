Pronostici Eredivisie 18 maggio, si assegna il titolo: ultima giornata bollente

Eredivisie, si conclude un campionato che più pazzo non si può: la lotta per il titolo si decide negli ultimi novanta minuti.

È accaduto qualcosa di assurdo nella penultima giornata di Eredivisie, andata in scena mercoledì scorso. L’Ajax si è fatto riacciuffare dal Groningen a tempo praticamente scaduto – addirittura al nono minuto di recupero – perdendo così la vetta della classifica, sorpassato all’ultima curva dal PSV Eindhoven.

All’improvviso si sono materializzati gli incubi dei tifosi dei Lancieri: la squadra allenata dall’italiano Francesco Farioli a soli novanta minuti dalla fine dei giochi si ritrova clamorosamente al secondo posto dopo aver dilapidato un vantaggio di ben nove punti (!) nelle ultime settimane. Ajax che adesso non è più padrone del proprio destino: il club di Amsterdam, scivolato a -1 dal PSV, ora deve battere il Twente e sperare che lo Sparta Rotterdam faccia lo stesso contro gli uomini di Peter Bosz, che in caso di arrivo a pari punti avrebbero la meglio grazie all’enorme vantaggio nella differenza reti.

I Lancieri, a digiuno di vittorie da più di un mese (2 punti nelle ultime quattro giornate) non possono dunque permettersi passi falsi, anche se vincere potrebbe non bastare. Fortunatamente per loro il Twente non ha più molto da chiedere al campionato: la battaglia per il quinto posto l’ha praticamente vinta l’AZ Alkmaar, a +2 e favoritissimo nella sfida con l’Almere City ultimo in classifica e già retrocesso. Il PSV invece se la vedrà con una squadra, lo Sparta, che pur essendo undicesima è ancora in corsa per un posto nei playoff di qualificazione alla Conference League. Improbabile, tuttavia, che la nuova capolista si veda interrompere la striscia di successi – sei di fila – in quel di Rotterdam.

Le previsioni sulle altre partite

Sogna il playoff Conference anche il Fortuna Sittard, decimo ma a quota 40 punti con NEC ed Heerenveen: i gialloverdi possono fare il colpaccio con l’Utrecht, ormai matematicamente quarto.

Il disastroso Willem II avrà comunque la possibilità di salvarsi attraverso lo spareggio: i tre punti di vantaggio sul Waalwijk gli consentono di dormire sonni tranquilli anche perché in caso di arrivo a pari punti resterebbe davanti per la differenza reti. Contro il NAC Breda, ad ogni modo, potrebbe arrivare l’ennesima sconfitta (dallo scorso dicembre il Willem II ha collezionato solo tre pareggi). Campionato virtualmente terminato per il Feyenoord, che non può più essere raggiunto dall’Utrecht al terzo posto: un risultato positivo dell’Heerenveen, che ancora sogna i playoff, non è da escludere. Per chi va a caccia di gol, infine, può prendere in considerazione le sfide tra PEC Zwolle e Groningen – altro duello playoff – e tra Heracles e NEC.

Eredivisie: possibili vincenti

PSV Eindhoven (in Sparta Rotterdam-PSV Eindhoven)

Ajax (in Ajax-Twente)

NAC Breda (in NAC Breda-Willem II)

Heerenveen o pareggio (in Heerenveen-Feyenoord)

Le partite da almeno tre gol complessivi

NAC Breda-Willem II

Heracles-NEC

Eredivisie: le partite da almeno un gol per squadra

PEC Zwolle-Groningen

Ajax-Twente

Fortuna Sittard-Utrecht

Comparazione quote

La vittoria del NAC Breda è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai. Il segno “Gol” in Ajax-Twente è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

