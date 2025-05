Inarrivabile Alica Schmidt: le sue curve corrono sul web

L’etichetta che le è stata affibbiata dice il vero: non c’è atleta che sia più sexy della velocista tedesca che ha fatto impazzire i social e il web.

Raramente il New York Times si sbaglia. E stavolta non lo ha fatto di certo. Quando ha deciso di conferirle questo titolo così prestigioso, quanto per certi versi anche ingombrante, lo ha fatto con grande cognizione di causa. Con la consapevolezza che quest’atleta, in effetti, fosse assolutamente unica nel suo genere. Una gemma, una perla rara.

Ha fatto bene, dunque, il celebre quotidiano a stelle e strisce, a nominare Alica Schmidt atleta più sexy del mondo. Basta guardarla, del resto, per dare immediatamente ragione al NYT. Nel caso in cui qualcuno, però, non si fosse mai imbattuto nella straordinaria bellezza di questa sportiva, nessuna paura: scopriamo insieme perché è così famosa, qual è la disciplina nella quale eccelle e quali risultati ha fin qui raggiunto grazie al suo talento e alla sua abnegazione.

Iniziamo col dire, allora, che Alica, che come Matteo Berrettini è ambassador del marchio Boss, è una velocista tedesca. Nata nel 1998, è celebre sia per le sue performance sportive che per la popolarità che il suo fascino e la sua bravura le hanno presto conferito sui social network. Nei 400 metri è imbattibile, tanto è vero che ha più volte rappresentato il suo Paese in competizioni internazionali. C’era anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, per rendere l’idea di quanto sia talentuosa.

Corre e fa strage di cuori: chi è la bellissima Alica Schmidt

Archiviati i Giochi d’Oltralpe, poi, per lei è iniziata una fase inedita. Ha annunciato di voler passare agli 800 metri, categoria in cui gareggerà in occasione delle Olimpiadi in programma a Los Angeles nel 2028.

Si sta allenando a Johannesburg, in Sudafrica, nella speranza di migliorare in termini di resistenza e di poter dunque affrontare le sfide che porrà questo cambio di focus. Di tanto in tanto, poi, ha anche il tempo per continuare a fare ciò per cui ha chiaramente un debole: far girare la testa ai suoi numerosissimi follower.

Alica lo fa spesso, servendosi di foto che mettono in risalto la sua bellezza da dea. Gli occhi azzurri e i lunghi capelli biondi, uniti ad un corpo che non possiamo che definire scolpito, fanno di lei una delle campionesse in assoluto più affascinanti del pianeta terra. E merita, senza dubbio, tutto il successo che le è piovuto addosso. Così come, del resto, l’etichetta affibbiatale dal New York Times.