I pronostici di domenica 18 maggio: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di domenica 18 maggio, volata finale nei maggiori campionati: si gioca in Serie A, Premier League e Liga

La lotta scudetto si è nuovamente infiammata a 180 minuti dalla fine del campionato. Domenica scorsa l’Inter ha rosicchiato 2 punti al Napoli capolista, fermato a sorpresa dal Genoa, riportandosi a -1 dagli azzurri. Uno scenario inaspettato, dal momento che gli uomini di Simone Inzaghi hanno giocato le ultime due partite con due undici infarciti di riserve allo scopo di far riposare i titolari che avevano speso tanto nella doppia sfida in semifinale di Champions League con il Barcellona.

Da agosto 2022 l’Inter è una sorta di tabù per la Lazio, che non riesce a battere i nerazzurri da quasi tre anni. I due precedenti stagionali sono stati vinti entrambi dalla squadra di Inzaghi: il tecnico piacentino ha avuto la meglio sul suo vecchio club all’andata in campionato – un terrificante 0-6 all’Olimpico – e nei quarti di finale di Coppa Italia (2-0 a San Siro). Per l’Inter è un’occasione da non fallire per continuare a restare con il fiato sul collo del Napoli che comunque dovrebbe prevalere sul Parma.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da over 2,5 e da “gol” (Entrambe le squadre a segno almeno una volta): Sparta Rotterdam-PSV di Eredivisie, Brentford-Fulham e Arsenal-Newcastle di Premier League, Barcellona-Villarreal di Liga, Fiorentina-Bologna e Roma-Milan di Serie A.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Empoli vincente in Monza-Empoli, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Inter (in Inter-Lazio, Serie A, ore 20:45)

(in Inter-Lazio, ore 20:45) Napoli (in Parma-Napoli, Serie A, ore 20:45)

(in Parma-Napoli, ore 20:45) Juventus (in Juventus-Udinese, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Sparta Rotterdam-PSV , Eredivisie , ore 14:30

, , ore 14:30 Brentford-Fulham , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Barcellona-Villarreal, Liga, ore 16:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fiorentina-Bologna , Serie A , ore 20:45

, , ore 20:45 Arsenal-Newcastle , Premier League , ore 17:30

, , ore 17:30 Roma-Milan, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Valencia-Athletic, Liga, ore 19:00