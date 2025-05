Curve e sorrisi a go-go: così la bella tennista ha steso i suoi follower

Tutto quello che c’è da sapere sulla bellissima tennista russa Vitalia Diatchenko, talentuosa e molto apprezzata sulle varie piattaforme social.

Un infortunio, come spesso accade a chi immola la propria vita allo sport, ha deviato in qualche modo la sua carriera. Non l’ha costretta a rinunciare del tutto al tennis, ma non v’è dubbio sul fatto che l’intervento chirurgico subito due anni fa sia stato un ostacolo. E che, inevitabilmente, abbia influito sulla sua vita e sul suo rendimento in campo.

Ciò nonostante, Vitalia Diatchenko, è di lei che stiamo parlando, non ha mai del tutto gettato la spugna. Non lo farebbe mai, del resto, innamorata com’è dello sport e, più specificamente, del tennis. Nata nel 1990 a Sochi, in Russia, questa tennista ha dedicato gran parte della sua vita alla racchetta e ai campi in erba, cemento e terra rossa. E ha anche collezionato, sebbene non sia mai arrivata in alto come colleghe del calibro di Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff e così via, un bel po’ di risultati niente male.

Ha fatto grandi cose, in particolar modo, sul fronte del doppio, tanto è vero che riuscì ad agguantare, in quel caso, il 60esimo posto della classifica mondiale. Era ad un passo dalla top 50, ma ha ampiamente compensato quel salto di qualità mancato con dei titoli di cui andare orgogliosa. Per quanto riguarda il singolare, ha vinti 3 Challenger: due a Taipei, seppur ad un lustro di distanza, ed uno ad Angers. In doppio, invece, più precisamente in coppia con Eleni Daniilidou, si è invece imposta al Tashkent Open.

Dalla Russia all’Italia, tutti pazzi per Vitalia Diatchenko

Celebre resterà per sempre il sonoro ceffone che, nel 2015, rifilò a Naomi Osaka al Surbiton Trophy, in finale. Fu difatti, quella, una delle vittorie in assoluto più importanti della sua carriera.

Poi, dicevamo, un infortunio le ha impedito di continuare a fare ciò che più ama al mondo. Un riallineamento metatarsale l’ha costretta ad andare sotto i ferri, guarda caso proprio a Roma. Ha subito iniziato la riabilitazione e chissà, a questo punto, in che modo si evolverà la sua carriera, dopo questo intoppo al piede destro.

Certo è che, indipendentemente dal fatto che continuerà a giocare o meno, Vitalia ha fatto un sacco di strada. La celebrità è arrivata in ogni caso per lei e poco importa che, a conti fatti, non si sia mai avvicinata ai piani alti della classifica. Con la sua bellezza mozzafiato ha conquistato un sacco di follower che la osannano sui social, ogni giorno, in tutte le lingue del mondo. Che è, a nostro avviso, una consolazione niente male.