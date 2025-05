Pronostico Siviglia-Real Madrid: un tabù che dura dal 2018

Siviglia-Real Madrid è una gara della trentasettesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Ultime due giornate del campionato spagnolo che non hanno più nulla da dire. Né per il Siviglia, né per il Real Madrid. Sì, perché gli andalusi, dopo aver rischiato ancora una volta la retrocessione, si sono salvati in maniera aritmetica. Gli uomini di Ancelotti, invece, dopo l’affermazione in pieno recupero contro il Maiorca, hanno blindato il secondo posto in classifica.

Una gara, quindi, che potrebbe regalare delle emozioni sicuramente con un dato importante che viene fuori andando a guardare quelli che sono i precedenti tra queste due formazioni. Un dato che mette in evidenza, qualora ce ne fosse bisogno, quello che è il dominio incontrastato dei madrileni contro una formazione che, proprio in quelle stagione, era assoluta protagonista in Europa.

Infatti è dalla sesta giornata del campionato 2018-2019 che il Siviglia non riesce a vincere una gara contro il Real. Sette anni lunghissimi e che dureranno almeno per altri mesi. Ci sono pochissime possibilità che i padroni di casa possano prendersi il bottino pieno in questo match per diversi motivi. Non solo quelli tecnici e tattici che la classifica ci rimanda indietro, ma anche per quella voglia che ha Ancelotti di chiudere al meglio questa avventura in Spagna prima di volare in Brasile e prendersi la panchina della nazionale verdeoro. Lo abbiamo già visto contro il Maiorca: una squadra che non lotta non la rimonta nel secondo tempo e non la vince al minuto 95.

Come vedere Siviglia-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Real Madrid, gara valida per la trentasettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.82 su Goldbet e Lottomatica e 1.80 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Una vittoria esterna del Real Madrid è ampiamente pronosticabile. Ma anche il fatto che i Blancos, che hanno molti problemi in difesa, possano prendere un gol – come successo molto spesso in questa annata – è un altro fattore da tenere in considerazione.

Le probabili formazioni di Siviglia-Real Madrid

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Sanchez, Bade, Martinez, Carmona; Agoume, Gudelj; Suso, Sow, Lukabakio; Romero.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Valverde, Tchouameni, Ramon, Garcia; Guler, Modric, Ceballos, Bellingham; Mbappé, Endrick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2