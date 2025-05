Pronostico Parma-Napoli: vietato sprecare il secondo bonus

Parma-Napoli è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Per il tricolore continua a dipendere tutto dal Napoli ma dopo quello che è accaduto nello scorso weekend, a Castel Volturno, dov’è ubicato il centro sportivo del club azzurro, si è addensato più d’un nuvolone. I partenopei hanno sprecato un primo bonus, per parafrasare le parole di Antonio Conte, pareggiando 2-2 con un Genoa salvo da tempo e che non ha più niente da dire a questo campionato. A pochi minuti dalla fischio finale il Napoli si è fatto incredibilmente riacciuffare dai rossoblù. E la speranza, alle falde del Vesuvio, è che quel colpo di testa di Vasquez non abbia infranto il sogno del quarto scudetto.

Sogno più che mai vivo, dal momento che Di Lorenzo e compagni continuano ad essere davanti all’Inter a due turni dalla fine. Tuttavia, adesso il margine d’errore è decisamente più ridotto, con i nerazzurri che si sono riportati a -1. Per scongiurare un beffardo sorpasso a 180 minuti dalla fine del torneo il Napoli non dovrà sbagliare le ultime due gare con Parma e Cagliari, due squadre che ad oggi non sono ancora matematicamente salve. Cela dunque parecchie insidie la trasferta emiliana: gli uomini di Cristian Chivu hanno perso le ultime due partite con Como (0-1) ed Empoli (2-1) ed ora hanno soltanto 4 punti di vantaggio sulla terzultima. La situazione non è grave ma per evitare brutti scherzi i ducali sono chiamati a racimolare qualche punto tra Napoli e Atalanta, anche perché sia Empoli che Venezia hanno dimostrato di essere più vive che mai. Con Chivu al timone il Parma ha ottenuto solamente due vittorie, in compenso però ha messo in difficoltà big come Inter, Lazio e Juventus, che non sono andate al di là di un pareggio con gli emiliani.

Parma-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Infermeria sempre affollata in casa Parma: Chivu deve fare a meno di diversi giocatori, tra cui Cancellieri, che è in forte dubbio per il Napoli, così come gli acciaccati Bernabé, Osorio e Vogliacco. Un’altra assenza pesante è quella di Valenti, squalificato. Uomini contati, dunque, per il tecnico romeno, che davanti confermerà la coppia formata da Bonny e Pellegrino. In mezzo duello tra Ondrejka ed Hernani.

Dall’altro lato, Conte spera di poter portare Buongiorno almeno in panchina. Nulla da fare invece per Lobotka: lo slovacco tenterà di rientrare contro il Cagliari, al suo posto Gilmour. Improbabile che il recuperato Neres parta dal 1′: davanti di fianco a Lukaku ci sarà nuovamente Raspadori, pronto ad alternarsi con il brasiliano.

Come vedere Parma-Napoli in diretta tv e in streaming

Parma-Napoli, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Equilibrio perfetto nelle ultime 14 partite al “Tardini” tra Parma e Napoli: sei vittorie per parte e due pareggi. I partenopei, costretti a fare i conti con la forte pressione ora che il vantaggio nei confronti dell’Inter è di un solo punto, potrebbero dover sudare più del previsto per tornare coi 3 punti in tasca dall’Emilia contro una squadra che non ha ancora raggiunto la salvezza aritmetica. Gli uomini di Conte la spunteranno ma senza riuscire a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Parma-Napoli

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Gilmour, Zambo Anguissa, McTominay; Lukaku, Raspadori.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2