Pronostico Inter-Lazio, Inzaghi ci crede: non c’è due senza tre

Inter-Lazio è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La lotta scudetto si è nuovamente infiammata a 180 minuti dalla fine del campionato. Domenica scorsa l’Inter ha rosicchiato 2 punti al Napoli capolista, fermato a sorpresa dal Genoa, riportandosi a -1 dagli azzurri. Uno scenario inaspettato, dal momento che gli uomini di Simone Inzaghi hanno giocato le ultime due partite con due undici infarciti di riserve allo scopo di far riposare i titolari che avevano speso tanto nella doppia sfida in semifinale di Champions League con il Barcellona.

La squadra B è bastata per avere la meglio su Verona (1-0) e Torino (0-2) e per mettere pressione all’ex Conte: ora l’Inter ha l’obbligo di crederci, pur non essendo artefice del proprio destino. La finale di Champions con il PSG è all’orizzonte e rimane il primo pensiero dei campioni d’Italia in carica ma sarebbe un peccato non sfruttare l’eventuale occasione per tornare davanti a tutti in un finale di stagione che fino a pochi giorni fa sembrava non dovesse più riservare grossi colpi di scena. L’Inter negli ultimi due turni affronterà Lazio e Como: a differenza dei lariani, i biancocelesti sono in piena corsa per un posto in Europa, motivo per cui non si presenteranno a San Siro in costume da bagno ed infradito. La squadra di Marco Baroni è quinta, appaiata alla Juventus quarta (davanti per gli scontri diretti) e può ancora sognare la qualificazione alla prossima Champions League. I capitolini in campionato non perdono da marzo e curiosamente hanno vinto tutte e tre le ultime trasferte (Atalanta, Genoa ed Empoli) senza subire gol.

Inter-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi per la partita con la Lazio dovrebbe recuperare Frattesi, Mkhitaryan e Pavard: tutti e tre torneranno a disposizione ma difficilmente partiranno dal 1′. Di sicuro rispetto al match con il Torino si rivedranno in campo parecchi titolari, da Sommer a Dimarco. In attacco riecco anche Thuram: ad affiancarlo, vista la probabile assenza di Lautaro Martinez, toccherà ad uno tra Taremi, Correa e Arnautovic. L’iraniano ex Porto è favorito.

Dall’altro lato, Baroni deve fare a meno di due elementi importanti come Zaccagni e Pellegrini, squalificati. In difesa, sulle corsie esterne, agiranno Hysaj e Marusic, mentre sulla trequarti Dele-Bashiru insidia Dia. Out pure Nuno Tavares e Patric, entrambi alle prese con infortuni.

Come vedere Inter-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Lazio è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Da agosto 2022 l’Inter è una sorta di tabù per la Lazio, che non riesce a battere i nerazzurri da quasi tre anni. I due precedenti stagionali sono stati vinti entrambi dalla squadra di Inzaghi: il tecnico piacentino ha avuto la meglio sul suo vecchio club all’andata in campionato – un terrificante 0-6 all’Olimpico – e nei quarti di finale di Coppa Italia (2-0 a San Siro). Per l’Inter è un’occasione da non fallire per continuare a restare con il fiato sul collo del Napoli ma la sensazione, stavolta, è che la Lazio riesca a realizzare almeno una rete ed a rendere le cose più difficili ai nerazzurri, costretti pure a fare qualche calcolo in vista della finale di Champions League.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Thuram.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1