Pronostico Fiorentina-Bologna: ultima chiamata per l’Europa

Fiorentina-Bologna è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Vincenzo Italiano è riuscito al primo colpo a regalare al Bologna un trofeo, la Coppa Italia, che da quelle parti mancava da oltre cinquant’anni. Mercoledì scorso lo stadio Olimpico si è colorato di rossoblù: gli emiliani l’hanno spuntata sul Milan, piegato 1-0 da un gol dello svizzero Ndoye, e si sono tolti un’altra grande soddisfazione dopo la straordinaria impresa dello scorso anno con la qualificazione alla Champions League.

Il tecnico di origini siciliane ha dunque proseguito lungo il solco tracciato dal suo predecessore Thiago Motta, pur con idee di gioco non proprio simili e potendo contare una rosa apparentamente meno forte e talentuosa di quella della stagione precedente, visti gli addii estivi di Zirkzee e Calafiori. Segno evidente che il club felsineo è stato capace di fare il fatidico salto di qualità negli ultimi due anni, entrando in una nuova dimensione: il Bologna, infatti, è sicuro di giocare almeno l’Europa League nella stagione 2025-26 e questo grazie al trionfo in Coppa Italia. In realtà Orsolini e compagni non sono ancora fuori dalla lotta per la Champions League, avendo solamente 2 punti in meno rispetto alla Juventus quarta a due giornate dalle fine.

Nel penultimo turno Italiano chiede strada alla sua vecchia squadra, la Fiorentina, le cui speranze di prendere parte ad una competizione europea il prossimo anno si sono ridotte significativamente dopo la sconfitta con il Venezia (2-1) di lunedì scorso. In laguna la Viola ha dimostrato di aver accusato il colpo in seguito all’eliminazione dalla Conference League per mezzo del Betis ed è scivolata al nono posto: per chiudere tra le prime sette gli uomini di Raffaele Palladino sono obbligati a vincere le ultime due e sperare che chi è davanti non faccia lo stesso, con la consapevolezza che potrebbe non bastare il settimo posto – oggi distante tre lunghezze – per qualificarsi nuovamente alla Conference (tutto dipenderà dal piazzamento del Bologna).

Fiorentina-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Kean non recupera e dopo la trasferta di Venezia salterà pure il Bologna. Problemi in attacco per Palladino, che oltre all’ex Juve non potrà contare neppure su Beltran e Zaniolo, squalificati insieme a Folorunsho. Gudmundsson, ormai recuperato, dovrebbe ricoprire il ruolo della prima punta, supportato dall’inedita coppia formata da Ndour e Richardson. In mezzo, vista l’assenza di Cataldi, largo a Mandragora e Fagioli.

Italiano farà certamente riposare chi ha speso tanto nella finale di Coppa Italia: l’attaccante argentino Castro, ad esempio, potrebbe partire dalla panchina; in difesa invece il tecnico rossoblù darà probabilmente spazio a De Silvestri, Casale e Lykogiannis. Si candidano per una maglia da titolari anche Aebischer e Fabbian.

Come vedere Fiorentina-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Bologna è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Fiorentina-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. Il canale dedicato all’evento è Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bologna si presenta a Firenze a pochi giorni dai festeggiamenti per la storica vittoria della Coppa Italia: sì, c’è in ballo ancora il quarto posto ma i postumi della “sbornia” potrebbero influire sulla prestazione della formazione emiliana, considerando pure che i titolari mercoledì hanno speso parecchie energie. Pur senza il suo bomber Kean, perciò, la Fiorentina dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta: l’Europa si è allontanata dopo l’ultima giornata e questo match per i viola rappresenta l’ultimissima occasione per rimanere in corsa. Leggera preferenza per i gigliati in una gara in cui andranno verosimilmente a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Ndour, Richardson; Gudmundsson.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1