Pronostico Barcellona-Villarreal: è il giorno della doppia festa

Barcellona-Villarreal è una gara della trentasettesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Ventottesima Liga nella propria storia per il Barcellona conquistata nel derby contro l’Espanyol. Una rete di Lamine Yamal – bellissima – è bastata agli uomini di Flick per avere la meglio e chiudere i conti con due giornate d’anticipo. Nel finale anche il gol di Fermin Lopez, ma era tutto segnato. E, domenica, sarà solamente festa per i blaugrana che chiuderanno l’annata con tre titoli: la Supercoppa, la Coppa del Re e il campionato ovviamente, senza mai perdere contro il Real Madrid.

Festa meritata. E questo rende ancora più importante, comunque, il traguardo raggiunto dall’Inter che ha eliminato gli spagnoli in semifinale di Champions. Un passaggio che ci sta, questo, ma adesso pensiamo al match in programma domenica contro un Villarreal che ha tutta la voglia di unirsi alla festa della squadra che avrà di fronte. Come? Portando a casa un risultato positivo che vorrebbe dire avere la certezza di prendersi la qualificazione alla prossima massima competizione europea.

Agli ospiti potrebbe bastare il pareggio per essere sicuri del quinto posto, quello che in Spagna vale l’accesso alla Champions. Soprattutto se il Betis non dovesse vincere la propria partita sul campo dell’Atletico Madrid. E questo ci appare abbastanza complicato, a dire il vero, soprattutto perché la squadra di Pellegrini pensa, giustamente, alla finale di Conference League da disputare contro il Chelsea. Quindi? Quindi festa per tutti.

Come vedere Barcellona-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Villarreal, gara valida per la trentasettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il pareggio tra Barcellona e Villarreal sarà quotato intorno ai 3.90 su Goldbet e Lottomatica e anche su Snai.

Il pronostico

Sarò una gara da almeno una rete per squadra e dove, alla fine, scatterà quasi sicuramente la festa per tutti. Il Barcellona metterà le mani sul trofeo della Liga, il Villarreal brinderà alla qualificazione alla prossima Champions League. La sfida, inoltre, dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra. Tutti felici e contenti.

Le probabili formazioni di Barcellona-Villarreal

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Araujo, Christensen, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

VILLARREAL (4-2-3-1): Reis; Navarro, Foyth, Costa, Pedraza; Parejo, Gueye; Pepe, Baena, Pino; Perez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2