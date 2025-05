Pronostico Atletico Madrid-Betis: il verdetto è ufficiale

Atletico Madrid-Betis è una gara della trentasettesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Il pareggio in trasferta contro il Vallecano è servito davvero poco al Betis: adesso, quando mancano solamente due giornate alla fine del campionato, il distacco con il Villarreal che occupa il quinto posto, quello che varrebbe l’accesso alla prossima Champions League, è di cinque punti. Impossibile riprendere il sottomarino giallo.

E il pensiero della truppa di Pellegrini – sicura, comunque, di giocare l’Europa League il prossimo anno – è rivolto alla finale di Conference League contro il Chelsea da giocare tra poco più di una settimana. La sconfitta diciamolo è dietro l’angolo per due motivi, anzi per tre, fondamentali. Parliamo di quella contro l’Atletico Madrid ovviamente.

Il primo: le qualità tecniche delle due squadre. Il secondo: la voglia di chiudere bene, davanti al proprio pubblico, degli uomini di Simeone. Il terzo: la volontà dei Colchoneros di blindare il terzo posto visto che il Bilbao è dietro solo di tre punti. Gli ingredienti, quindi, per una vittoria casalinga è evidente che ci siano tutti. E dopo la sconfitta contro l’Osasuna nel turno in mezzo alla settimana, è evidente che i madrileni vogliano riscattarsi. Anche perché c’è anche qualche motivazione assai interessante per farlo.

Come vedere Atletico Madrid-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Betis, gara valida per la trentasettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Per tutte le motivazioni che vi abbiamo dato all’inizio di questo articolo, è evidente che ci aspettiamo una vittoria – in un match da almeno una rete per squadra – dell’Atletico Madrid. Sfida indirizzata. E per il Betis addio ufficiale alla qualificazione alla prossima Champions League.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Betis

POSSIBILE RISULTATO: 2-1