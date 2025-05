Pronostici Cagliari-Venezia e Lecce-Torino: fattore campo decisivo

Cagliari-Venezia e Lecce-Torino sono partite valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si giocano domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tre squadre su quattro che lottano per la salvezza. Tre squadre su quattro che, anche negli ultimi 90 minuti, saranno protagoniste. Certo, in Cagliari-Venezia, una vittoria degli isolani permetterebbe alla truppa di Davide Nicola di brindare in anticipo. E potrebbe succedere proprio questo, visto che il fattore campo potrebbe fare decisamente la differenza.

Anche se, c’è da dirlo, il Venezia è una di quelle squadre che ha giocato benissimo durante tutta la stagione e che adesso si ritrova anche fuori dalle tre che andrebbero in B. Di Francesco con una rosa molto al di sotto di diverse avversarie per la permanenza, e con un Pohjanpalo ceduto a gennaio, ha fatto benissimo. Ma la sensazione, netta, è che si giocherà tutto nell’ultima giornata contro la Juventus. A Cagliari è arrivata l’ora della serenità.

Il Torino al proprio campionato non ha nulla da chiedere. A differenza di un Lecce che si trova lì, in piena zona retrocessione, e che ha bisogno di una vittoria, dopo il pareggio di Verona, per sperare ancora. Qui le motivazioni che i giallorossi di Giampaolo metteranno in campo faranno sicuramente la differenza. E questa partita senza davvero indirizzata.

Vittoria e salvezza. Il Cagliari contro il Venezia in casa ha l’occasione di chiudere i conti e la squadra di Nicola riuscirà nel proprio intento, anticipando di una settimana la vacanza.

Le probabili formazioni di Cagliari-Venezia

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Marin; Makoumbou, Augello; Piccoli, Luvumbo.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schinghthiene, Idzes, Cande; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Yeboah.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Anche il Lecce, contro il Torino, si prenderà una vittoria importante. Che farà sperare ancora nella permanenza nella massima serie. I granata, con poche motivazioni, non hanno nulla da fare.

Le probabili formazioni di Lecce-Torino

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gabriel, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret; Pierotti, Helgason, Tete Morente; Krstovic.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Gineitis; Lzaro, Vlasic, Elmas; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0