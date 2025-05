I pronostici di sabato 17 maggio: Serie A, FA Cup, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di sabato 17 maggio, si gioca in Serie A, Bundesliga e Ligue 1, c’è pure la finale di FA Cup Crystal Palace-Manchester City

C’è ancora qualche verdetto da scrivere a 90 minuti dal termine della Bundesliga 2024-25. La corsa per il terzo e il quarto posto vede lo scontro diretto tra Friburgo ed Eintracht Francoforte, mentre il Borussia Dortmund ha il calendario dalla sua parte: basterà battere il già retrocesso Kiel, magari con tre quattro gol di scarto, per non avere problemi.

Anche la corsa per l’Europa cosiddetta minore può regalare colpi scena nell’ultima giornata, in cui tutti i match si giocheranno in contemporanea alle 15:30. Innanzitutto bisogna ricordare che quest’anno c’è soltanto uno slot disponibile attraverso il campionato per la qualificazione alla prossima Europa League, visto che l’altro pass se lo contenderanno Stoccarda ed Arminia Bielefeld nella finale di Coppa di Germania. Per il quinto posto, dunque, la battaglia è tra Mainz, Lipsia (51 punti) e Werder Brema (48). Rispetto ai Roten Bullen, il Mainz ha una differenza reti migliore e nel caso in cui dovesse fare lo stesso risultato del Lipsia sarebbe in Europa League.

I pronostici sulle altre partite

Nella Ligue 1 Lille, Nizza e Strasburgo, tutte a quota 57 punti, si giocano il quarto posto che vale l’accesso ai preliminari di Champions League. La favorita è il Nizza che può contare su una differenza reti migliore e che se la vedrà col Brest che non ha più nulla da chiedere al campionato. In coda occhio alla possibile vittoria del Nantes: tre punti salvezza contro il Montpellier già retrocesso.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Crystal Palace-Manchester City, FA Cup, ore 17:30

Vincenti

Mainz o pareggio (in Mainz-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30)

(in Mainz-Bayer Leverkusen, ore 15:30) Nizza (in Nizza-Brest, Ligue 1, ore 21:00)

(in Nizza-Brest, ore 21:00) Nantes (in Nantes-Montpellier, Ligue 1, ore 21:00)

(in Nantes-Montpellier, ore 21:00) Lione (in Lione-Angers, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Heidenheim-Werder Brema , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Lipsia-Stoccarda , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Lione-Angers , Ligue 1 , ore 21:00

, , ore 21:00 PSG-Auxerre, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Hoffenheim-Bayern Monaco , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Gladbach-Wolfsburg , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Marsiglia-Rennes , Ligue 1 , ore 21:00

, , ore 21:00 Lens-Monaco, Ligue 1, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 12.34 GOLDBET ; 12.23 SNAI; 12.34 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Mainz-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30