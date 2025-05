Pronostico Juventus-Udinese: la sfida bianconera è decisa

Juventus-Udinese è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Padrona del proprio destino. Vincere contro Udinese e Venezia per prendersi una qualificazione alla prossima Champions League. A due giornate dalla fine, la Juventus di Tudor ha la possibilità di raggiungere l’obiettivo stagionale senza guardare al risultato delle altre. E questo è sicuramente un fattore che potrebbe fare la differenza.

E se all’ultima giornata, probabilmente, i bianconeri affronteranno comunque una formazione che dovrà salvarsi e quindi alla ricerca di punti importante, i bianconeri friulani da diverso tempo hanno staccato la spina e la sconfitta interna contro il Monza, lo scorso weekend, ne è una prova tangibile. Sì, proprio così: sconfitta contro una formazione retrocessa da un pezzo.

La Juve, invece, dopo il pareggio subito all’ultimo secondo nel match contro la Lazio, non può permettersi il lusso di sbagliare. Sia i biancocelesti, che la Roma – ma anche il Bologna – faranno di tutto per togliere il quarto posto alla formazione di Tudor. Ma che, siamo convinti, almeno fino alla prossima settimana riuscirà a difendere quello che fino al momento ha conquistato. Poi, ovviamente, si deciderà tutto negli ultimi 90′. Anche se, qualora quelle dietro dovessero perdere tutte, anche con un turno d’anticipo i bianconeri potrebbero staccare l’ultimo posto disponibile per la massima competizione europea. Ma è abbastanza complicato.

Come vedere Juventus-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Udinese è in programma domenica alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica e 1.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dubbi non ce ne stanno su chi si prenderà questa vittoria. La Juventus chiuderà i conti molto presto contro l’Udinese in un match che probabilmente si sbloccherà nel primo tempo. Non ci sono davvero dubbi sui tre punti.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Veiga, Kelly; Costa, Mckennie, Locatelli, Douglas Luiz, Weah; Kolo Muani, Nico Gonzalez.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Zarraga, Karlstron, Payero, Kamara; Pafundi; Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0