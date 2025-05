Pronostico Genoa-Atalanta: gol e spettacolo. E c’è una chicca

Genoa-Atalanta è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quella tra Genoa e Atalanta, come sappiamo, è l’unica partita che la Lega di Serie A ha potuto anticipare al sabato: due squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato e che di conseguenza avranno la domenica libera.

I liguri di Vieira, dopo aver raggiunto con largo anticipo la salvezza, hanno pure riaperto la corsa scudetto andando a pareggiare sul campo del Napoli. Un risultato di assoluto prestigio, con una squadra che vedeva molti giovani in campo, che quindi lascia anche molte speranze per il futuro. L’Atalanta, invece, battendo la Roma nel posticipo del lunedì sera, ha chiuso la corsa alla Champions League blindando il terzo posto. Un altro miracolo di Gasperini che, come sappiamo, potrebbe anche essere alle ultime uscite sulla panchina della Dea.

Squadre libere da ogni pensiero. Ma è ovvio che l’Atalanta vuole vincere la partita e soprattutto vuole far segnare Mateo Retegui, capocannoniere del campionato con 24 reti, che nessuno può più raggiungere, ma che dopo aver preso Pippo Inzaghi nella classifica del miglior marcatore dentro una stagione dei lombardi, ha come obiettivo quello di superarlo. Diciamo che ci aspettiamo non solo una partita ricca di gol e di emozioni – per chi vince leggete sotto – ma anche, almeno, una rete dell’oriundo che Roberto Mancini è andato a pescare dall’altra parte del mondo facendolo diventare a tutti gli effetti l’attaccante della nazionale.

Come vedere Genoa-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Atalanta è in programma sabato alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica e 1.65 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.75 su tutti i bookmaker citati prima.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Una gara da almeno una rete per squadra con l’Atalanta favorita. Una gara nella quale Retegui potrebbe trovare, almeno, il suo 25esimo gol stagione. Tutto deciso in Liguria. E festa per tutti.

Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Messias, Vitinha; Pinamonti.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, de Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3